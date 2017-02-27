и в подушку грн
во время тревоги, с подушкой в подвал
2 в 1 - греет на 100%, не надо и электричества
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:11
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:14
somilitark
Я жодного слова не сказав про девал. Згоден, сфера обслуговування працює, хліб та інше є, підстригтися та вилікувати зуби можна. Але зараз здатні платити військові, пенсіонери та державні (місцеві) службовці, енергетики – це основні драйвери руху малої економки, у всіх інших впали доходи. В кожному магазині бачать середній чек та оборот.
Держава тримається на макрофінансової допомозі. Так, і це дуже добре в стані війни.
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:18
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:19
Запитання - старе, як світ© Але...
Любі друзі!©
Тут періодично лунало це запитання, але тут ще нюансик появився
Одним словом, в дружини завалялось аж 13дол(смішна сума) ще з давніх часів))
Але їх в неї не хоче брати ні обмінка, ні два банки(ощад і ще якийсь банк), в які вона зверталась.
Ну, з обмінкою, то зрозуміло - хоче бере з дисконтом, а хоче - ні.
Але ж банки то повинні брати - хіба ні?
п.с.
Купюри - "одинички"... - деякі 85р.
п.с.2
В ощаді порадили звернутись в головне їхнє відділення...
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:24
После войны поедите с супругой на отдых в Египет и там вам ежедневно за 1 бакс будут делать лебедей на кровати... или пить фруктовый фреш. Или бармен вам пиво будет наливать полный стакан. Там единички ещё в ходу...
У меня они тоже есть и я не спешу с ними расставаться, жду отдыха после войны.
Может вместе будем лететь на отдых в первых рейсах из Борисполя..
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:38
Доллары США? Банки в США обязаны. "ощад і ще якийсь банк" точно в США были? Все прочие банки обязаны их принимать не более, чем
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:42
Официальный курс + резервы
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............07.03.2023.........08.03.2023
дата розрахунку.............06.03.2023..........07.03.2023
Євро................................38,9126...............39,0132...+0.26
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0668 (вчера 1.0641)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.45 (вчера 104.56).
Доллар очень медленно опускается, текущие колебания происходят в очень узком диапазоне.
НБУ опубликовал
В абсолютных цифрах снижение составило $1.063 млрд.
Причинами стали весьма высокий объем валютных интервенций и сокращение внешних поступлений.
Стоит отметить, что уровень резервов остается очень высоким, даже по меркам мирного времени. При таком темпе снижения, а я надеюсь что он не сохраниться, чистых резервов нам хватит на 1.5 года, а валовых - более, чем на 2.
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:55
"спивайтеся, голубці". Зниження курсу ще нижче - ще більше зменшить приток валюти від карусельників. Подивимось після знижуючх курс факторів по датах: 8, 11 (норми рез. НБУ), 16 березня (Засідання Правління НБУ з питань монетарної політики) й зворотними конвертуваннями продавцями (в т.ч. й агропродукції, палива) виручки в валюту. Ну й під кінець міс - виплати, в т.ч. військовим
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:06
якщо прям свербить - хай спробує УКРЕКСІМБАНК, якщо приймуть без комісії. Запитувать треба не телефоном, а в конкретного касира у відділенні.
Інакше - придержати на Єгипети.
Ще, може, кеш-ін Приватбанку, щоб зняти через приват вклад, але про старі одинички це не точно - хай досвідченіші докладніше скажуть за Приват.
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Покласти на валютний депозит. Як варіант - в перший день чергової каруселі, просто купити за гривню на 13 доларів менше до круглої суми.
Востаннє редагувалось Economist в Вів 07 бер, 2023 16:28, всього редагувалось 1 раз.
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