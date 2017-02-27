Додано: Вів 07 бер, 2023 16:41

Archivarius написав: somilitark

Я жодного слова не сказав про девал. Згоден, сфера обслуговування працює, хліб та інше є, підстригтися та вилікувати зуби можна. Але зараз здатні платити військові, пенсіонери та державні (місцеві) службовці, енергетики – це основні драйвери руху малої економки, у всіх інших впали доходи. В кожному магазині бачать середній чек та оборот.

Держава тримається на макрофінансової допомозі. Так, і це дуже добре в стані війни. Я жодного слова не сказав про девал. Згоден, сфера обслуговування працює, хліб та інше є, підстригтися та вилікувати зуби можна. Але зараз здатні платити військові, пенсіонери та державні (місцеві) службовці, енергетики – це основні драйвери руху малої економки, у всіх інших впали доходи. В кожному магазині бачать середній чек та оборот.Держава тримається на макрофінансової допомозі. Так, і це дуже добре в стані війни.

Просто коли кажуть про "не ринковий курс", то одна в мене асоціація, що це говоритьсліпий шизанутий "рокетчик", який кожен день тільки но що і робить, як молиться на свою маленьку купку доларів і мріє як він "розбагатіє", коли курс підвищиться.А який зараз може бути ринковий курс, коли держбюджет збільшився в фізичних об'ємах більш ніж в 2 рази, а доходи покотилися вниз?Тобто виходить , що людина свідомо маніпулює і говорить про не помітну руку ринка яка все порішає, і відбудеться це десь так на курсі 150 чи 200!!! військова економіка і ринок знайде точку рівноваги, воно так і було б якби не допомога, але бажати цього сценарію можуть або дурні, або банально вороги. Сподіваюсь ви вже не будете скиглити про ринок, бо треба дякувати ЗСУ і Америці, що Буча не прийшла у ваш будинок і сім'ю.І у кого доходи впали теж не зрозуміло, у пенсіонерів номінально вони зросли, у держслужбовців просто зняли доплати і не сильно вони впали, чи ви говорите про підприємців? Ну хто ж тоді лікар тим недолугим, які не створили заначку і зараз не покривають касову різницю?(((Так що зараз положення України в економічному плані досить не погане, сподіваюсь на найскорішу перемогу і що саме погане вже позаду.