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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
кеш-ін здається від 5дол
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:33
Позич комусь хто їде в Польщу, з умовою щоб вернули новими.
Або щось купили, каву яку.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 бер, 2023 16:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:41
Просто коли кажуть про "не ринковий курс", то одна в мене асоціація, що це говорить
сліпий шизанутий "рокетчик", який кожен день тільки но що і робить, як молиться на свою маленьку купку доларів і мріє як він "розбагатіє", коли курс підвищиться.
А який зараз може бути ринковий курс, коли держбюджет збільшився в фізичних об'ємах більш ніж в 2 рази, а доходи покотилися вниз?
Тобто виходить , що людина свідомо маніпулює і говорить про не помітну руку ринка яка все порішає, і відбудеться це десь так на курсі 150 чи 200!!! військова економіка і ринок знайде точку рівноваги, воно так і було б якби не допомога, але бажати цього сценарію можуть або дурні, або банально вороги. Сподіваюсь ви вже не будете скиглити про ринок, бо треба дякувати ЗСУ і Америці, що Буча не прийшла у ваш будинок і сім'ю.
І у кого доходи впали теж не зрозуміло, у пенсіонерів номінально вони зросли, у держслужбовців просто зняли доплати і не сильно вони впали, чи ви говорите про підприємців? Ну хто ж тоді лікар тим недолугим, які не створили заначку і зараз не покривають касову різницю?(((
Так що зараз положення України в економічному плані досить не погане, сподіваюсь на найскорішу перемогу і що саме погане вже позаду.
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:47
В Україні, все що менше $100 - це розмінна монета.
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:11
Облигации
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 03/07/23, до державного бюджету
залучено 16 059 196 063,23 грн.
Из них:
- до 14.02.2024 - 343 дн. - 18.50% - 61 741 690,92 грн;
- до 30.10.2024 - 602 дн. - 19.50% - 14 197 832,80 грн;
- до 05.11.2025 - 973 дн. - 19.65% - 15 983 256 539,51 грн.
Вторую неделю подряд условия размещения меняются в последний момент. В этот раз изменения были не столь радикальными - изменилось только количество предложенных "резервных" бумаг. Оно выросло с 9 до 15 млн.шт.
В этот раз спрос не был огромным. Он совсем чуть-чуть превысил предложение (на прошлых размещениях превышение было кратным). Тем не менее, элемент торга присутствовал, были заявки с существенным дисконтом по доходности. В результате средневзвешенная доходность оказалась немного ниже номинальной.
Более короткие обычные бумаги, как и ожидалось, существенным спросом не пользовались.
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:15
вектор
Міжнародний Інвестиційний Банк вже виправив курс на своєму сайті. І на наш сайт теж підтягнулась коректна інформація. Вам дякуємо, що звернули увагу🤝
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