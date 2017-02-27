Одним словом, в дружини завалялось аж 13дол(смішна сума) ще з давніх часів)) Але їх в неї не хоче брати ні обмінка, ні два банки(ощад і ще якийсь банк), в які вона зверталась. Ну, з обмінкою, то зрозуміло - хоче бере з дисконтом, а хоче - ні. Але ж банки то повинні брати - хіба ні?
п.с. Купюри - "одинички"... - деякі 85р. п.с.2 В ощаді порадили звернутись в головне їхнє відділення...
Позич комусь хто їде в Польщу, з умовою щоб вернули новими. Або щось купили, каву яку.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 бер, 2023 16:46, всього редагувалось 1 раз.
Archivarius написав:somilitark Я жодного слова не сказав про девал. Згоден, сфера обслуговування працює, хліб та інше є, підстригтися та вилікувати зуби можна. Але зараз здатні платити військові, пенсіонери та державні (місцеві) службовці, енергетики – це основні драйвери руху малої економки, у всіх інших впали доходи. В кожному магазині бачать середній чек та оборот. Держава тримається на макрофінансової допомозі. Так, і це дуже добре в стані війни.
Просто коли кажуть про "не ринковий курс", то одна в мене асоціація, що це говорить сліпий шизанутий "рокетчик", який кожен день тільки но що і робить, як молиться на свою маленьку купку доларів і мріє як він "розбагатіє", коли курс підвищиться. А який зараз може бути ринковий курс, коли держбюджет збільшився в фізичних об'ємах більш ніж в 2 рази, а доходи покотилися вниз? Тобто виходить , що людина свідомо маніпулює і говорить про не помітну руку ринка яка все порішає, і відбудеться це десь так на курсі 150 чи 200!!! військова економіка і ринок знайде точку рівноваги, воно так і було б якби не допомога, але бажати цього сценарію можуть або дурні, або банально вороги. Сподіваюсь ви вже не будете скиглити про ринок, бо треба дякувати ЗСУ і Америці, що Буча не прийшла у ваш будинок і сім'ю. І у кого доходи впали теж не зрозуміло, у пенсіонерів номінально вони зросли, у держслужбовців просто зняли доплати і не сильно вони впали, чи ви говорите про підприємців? Ну хто ж тоді лікар тим недолугим, які не створили заначку і зараз не покривають касову різницю?((( Так що зараз положення України в економічному плані досить не погане, сподіваюсь на найскорішу перемогу і що саме погане вже позаду.
Одним словом, в дружини завалялось аж 13дол(смішна сума) ще з давніх часів)) Але їх в неї не хоче брати ні обміка, ні два банки(ощад і ще якийсь банк), в які вона зверталась. Ну, з обмінкою, то зрозуміло - хоче бере з дисконтом, а хоче - ні. Але ж банки то повинні брати - хіба ні?
п.с. Купюри - "одинички"... - деякі 85р.
После войны поедите с супругой на отдых в Египет и там вам ежедневно за 1 бакс будут делать лебедей на кровати... или пить фруктовый фреш. Или бармен вам пиво будет наливать полный стакан. Там единички ещё в ходу... У меня они тоже есть и я не спешу с ними расставаться, жду отдыха после войны. Может вместе будем лететь на отдых в первых рейсах из Борисполя..
В Україні, все що менше $100 - це розмінна монета.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 03/07/23, до державного бюджету залучено 16 059 196 063,23 грн. Из них: - до 14.02.2024 - 343 дн. - 18.50% - 61 741 690,92 грн; - до 30.10.2024 - 602 дн. - 19.50% - 14 197 832,80 грн; - до 05.11.2025 - 973 дн. - 19.65% - 15 983 256 539,51 грн.
Вторую неделю подряд условия размещения меняются в последний момент. В этот раз изменения были не столь радикальными - изменилось только количество предложенных "резервных" бумаг. Оно выросло с 9 до 15 млн.шт. В этот раз спрос не был огромным. Он совсем чуть-чуть превысил предложение (на прошлых размещениях превышение было кратным). Тем не менее, элемент торга присутствовал, были заявки с существенным дисконтом по доходности. В результате средневзвешенная доходность оказалась немного ниже номинальной. Более короткие обычные бумаги, как и ожидалось, существенным спросом не пользовались.
Успіх написав:Любі друзі! Тут періодично лунало це запитання, але тут ще нюансик появився
Одним словом, в дружини завалялось аж 13дол(смішна сума) ще з давніх часів)) Але їх в неї не хоче брати ні обмінка, ні два банки(ощад і ще якийсь банк), в які вона зверталась. Ну, з обмінкою, то зрозуміло - хоче бере з дисконтом, а хоче - ні. Але ж банки то повинні брати - хіба ні?
п.с. Купюри - "одинички"... - деякі 85р. п.с.2 В ощаді порадили звернутись в головне їхнє відділення...
Віддайте дітям гратися
Був би 1885...
flyman написав:Позич комусь хто їде в Польщу, з умовою щоб вернули новими.
Сотками.
А що поляки мають робити з протухшим долярчиком? За лендліз чайові дати?
Успіх написав:Любі друзі! Тут періодично лунало це запитання, але тут ще нюансик появився
Одним словом, в дружини завалялось аж 13дол(смішна сума) ще з давніх часів)) Але їх в неї не хоче брати ні обмінка, ні два банки(ощад і ще якийсь банк), в які вона зверталась. Ну, з обмінкою, то зрозуміло - хоче бере з дисконтом, а хоче - ні. Але ж банки то повинні брати - хіба ні?
п.с. Купюри - "одинички"... - деякі 85р. п.с.2 В ощаді порадили звернутись в головне їхнє відділення...
Віддайте дітям гратися
Був би 1885...
flyman написав:Позич комусь хто їде в Польщу, з умовою щоб вернули новими.
Сотками.
А що поляки мають робити з протухшим долярчиком? За лендліз чайові дати?
в розвинутих суспільствах на долари дивляться як на долари, а в недорозвинутих як на ікону
Дякую всім за увагу/поради)) - тож, ще як не візьмуть ту "фантастичну суму" інші обмінки і в головному офісі банку - теж не захочуть... - то хіба справді, після війни, повеземо їх в Болгарію, або Туреччину))
Тож, як я все кажу - залишилась справа за малим)) - повернутись додому живим і неушкодженим! Все буде Україна!👍