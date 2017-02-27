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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10371103721037310374

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 78
Менше 38,00
6%
5
38,00-38,50
5%
4
38,50-39,00
6%
5
39,00-39,50
15%
12
39,50-40,00
13%
10
40,00-40,50
26%
20
40,50-41,00
10%
8
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

кеш-ін здається від 5дол
lamal
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:33

  Успіх написав:Любі друзі!©
Тут періодично лунало це запитання, але тут ще нюансик появився ;)

Одним словом, в дружини завалялось аж 13дол(смішна сума) ще з давніх часів))
Але їх в неї не хоче брати ні обмінка, ні два банки(ощад і ще якийсь банк), в які вона зверталась.
Ну, з обмінкою, то зрозуміло - хоче бере з дисконтом, а хоче - ні.
Але ж банки то повинні брати - хіба ні?

п.с.
Купюри - "одинички"... - деякі 85р. :shock:
п.с.2
В ощаді порадили звернутись в головне їхнє відділення...

Позич комусь хто їде в Польщу, з умовою щоб вернули новими.
Або щось купили, каву яку.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 бер, 2023 16:46, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:41

  Archivarius написав:somilitark
Я жодного слова не сказав про девал. Згоден, сфера обслуговування працює, хліб та інше є, підстригтися та вилікувати зуби можна. Але зараз здатні платити військові, пенсіонери та державні (місцеві) службовці, енергетики – це основні драйвери руху малої економки, у всіх інших впали доходи. В кожному магазині бачать середній чек та оборот.
Держава тримається на макрофінансової допомозі. Так, і це дуже добре в стані війни.

Просто коли кажуть про "не ринковий курс", то одна в мене асоціація, що це говорить
сліпий шизанутий "рокетчик", який кожен день тільки но що і робить, як молиться на свою маленьку купку доларів і мріє як він "розбагатіє", коли курс підвищиться.
А який зараз може бути ринковий курс, коли держбюджет збільшився в фізичних об'ємах більш ніж в 2 рази, а доходи покотилися вниз?
Тобто виходить , що людина свідомо маніпулює і говорить про не помітну руку ринка яка все порішає, і відбудеться це десь так на курсі 150 чи 200!!! військова економіка і ринок знайде точку рівноваги, воно так і було б якби не допомога, але бажати цього сценарію можуть або дурні, або банально вороги. Сподіваюсь ви вже не будете скиглити про ринок, бо треба дякувати ЗСУ і Америці, що Буча не прийшла у ваш будинок і сім'ю.
І у кого доходи впали теж не зрозуміло, у пенсіонерів номінально вони зросли, у держслужбовців просто зняли доплати і не сильно вони впали, чи ви говорите про підприємців? Ну хто ж тоді лікар тим недолугим, які не створили заначку і зараз не покривають касову різницю?(((
Так що зараз положення України в економічному плані досить не погане, сподіваюсь на найскорішу перемогу і що саме погане вже позаду.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:47

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:Любі друзі!©
Тут періодично лунало це запитання, але тут ще нюансик появився ;)

Одним словом, в дружини завалялось аж 13дол(смішна сума) ще з давніх часів))
Але їх в неї не хоче брати ні обміка, ні два банки(ощад і ще якийсь банк), в які вона зверталась.
Ну, з обмінкою, то зрозуміло - хоче бере з дисконтом, а хоче - ні.
Але ж банки то повинні брати - хіба ні?

п.с.
Купюри - "одинички"... - деякі 85р. :shock:

После войны поедите с супругой на отдых в Египет и там вам ежедневно за 1 бакс будут делать лебедей на кровати... или пить фруктовый фреш. Или бармен вам пиво будет наливать полный стакан. Там единички ещё в ходу... :P
У меня они тоже есть и я не спешу с ними расставаться, жду отдыха после войны.
Может вместе будем лететь на отдых в первых рейсах из Борисполя..

В Україні, все що менше $100 - це розмінна монета.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:11

Облигации

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 03/07/23, до державного бюджету
залучено 16 059 196 063,23 грн.
Из них:
- до 14.02.2024 - 343 дн. - 18.50% - 61 741 690,92 грн;
- до 30.10.2024 - 602 дн. - 19.50% - 14 197 832,80 грн;
- до 05.11.2025 - 973 дн. - 19.65% - 15 983 256 539,51 грн.

Вторую неделю подряд условия размещения меняются в последний момент. В этот раз изменения были не столь радикальными - изменилось только количество предложенных "резервных" бумаг. Оно выросло с 9 до 15 млн.шт.
В этот раз спрос не был огромным. Он совсем чуть-чуть превысил предложение (на прошлых размещениях превышение было кратным). Тем не менее, элемент торга присутствовал, были заявки с существенным дисконтом по доходности. В результате средневзвешенная доходность оказалась немного ниже номинальной.
Более короткие обычные бумаги, как и ожидалось, существенным спросом не пользовались.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:15

вектор
Міжнародний Інвестиційний Банк вже виправив курс на своєму сайті. І на наш сайт теж підтягнулась коректна інформація. Вам дякуємо, що звернули увагу🤝
Модератор
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 18:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх написав:Любі друзі!
Тут періодично лунало це запитання, але тут ще нюансик появився ;)

Одним словом, в дружини завалялось аж 13дол(смішна сума) ще з давніх часів))
Але їх в неї не хоче брати ні обмінка, ні два банки(ощад і ще якийсь банк), в які вона зверталась.
Ну, з обмінкою, то зрозуміло - хоче бере з дисконтом, а хоче - ні.
Але ж банки то повинні брати - хіба ні?

п.с.
Купюри - "одинички"... - деякі 85р. :shock:
п.с.2
В ощаді порадили звернутись в головне їхнє відділення...
Віддайте дітям гратися

Був би 1885...



flyman написав:Позич комусь хто їде в Польщу, з умовою щоб вернули новими.
Сотками.

А що поляки мають робити з протухшим долярчиком? За лендліз чайові дати?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 18:26

  Ромасик написав:
Успіх написав:Любі друзі!
Тут періодично лунало це запитання, але тут ще нюансик появився ;)

Одним словом, в дружини завалялось аж 13дол(смішна сума) ще з давніх часів))
Але їх в неї не хоче брати ні обмінка, ні два банки(ощад і ще якийсь банк), в які вона зверталась.
Ну, з обмінкою, то зрозуміло - хоче бере з дисконтом, а хоче - ні.
Але ж банки то повинні брати - хіба ні?

п.с.
Купюри - "одинички"... - деякі 85р. :shock:
п.с.2
В ощаді порадили звернутись в головне їхнє відділення...
Віддайте дітям гратися

Був би 1885...



flyman написав:Позич комусь хто їде в Польщу, з умовою щоб вернули новими.
Сотками.

А що поляки мають робити з протухшим долярчиком? За лендліз чайові дати?

в розвинутих суспільствах на долари дивляться як на долари,
а в недорозвинутих як на ікону
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 18:44

За крок до перевороту думок©

Дякую всім за увагу/поради)) - тож, ще як не візьмуть ту "фантастичну суму" інші обмінки і в головному офісі банку - теж не захочуть... - то хіба справді, після війни, повеземо їх в Болгарію, або Туреччину))

Тож, як я все кажу - залишилась справа за малим)) - повернутись додому живим і неушкодженим!
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Все буде Україна!👍
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

какая экономика - война и курс фиксированный т.е. искусственный. бакс на 105.42, а у нас всё наоборот = казино с известным исходом, как сказал бы квестор "из гривны геть"...
чик
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