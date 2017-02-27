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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10372103731037410375

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 79
Менше 38,00
6%
5
38,00-38,50
5%
4
38,50-39,00
6%
5
39,00-39,50
15%
12
39,50-40,00
13%
10
40,00-40,50
27%
21
40,50-41,00
10%
8
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:40

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Євро................................38,9126...............39,0132...+0.26
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0668 (вчера 1.0641)
сейчас кросс евро уже припал, а у нас оф.курс опять "+"
:(
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:56

  Успіх написав:Дякую всім - тож, ще як не візьмуть інші обмінки і в головному офісі банку - теж не захочуть... - то хіба справді, після війни, повеземо їх в Болгарію, або Туреччину
:?: ну які "інші обмінки"? який "головний офіс"??
хто таке тут порадив? Ви відповіді читаєте чи як? :
  flysoulfly написав:хай спробує УКРЕКСІМБАНК, якщо приймуть без комісії. Запитувать не треба телефоном, а у відділенні просто сунути у касу як звичайно, без зайвих балачок!

Ще, може, кеш-ін Приватбанку, щоб зняти через Приват вклад, але про старі одинички це не точно - хай досвідченіші докладніше скажуть за Приват.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:сейчас кросс евро уже припал, а у нас оф.курс опять "+"
:(

как грил дс это не евро припал, а доллар вырос, по крайней мере в миру...
кстати, интересный факт шо погорельцы недавно упавших банков могут откупить бакс намного дешевле купивших па 40+ в начале войны и кто такое мог предвидеть :o
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