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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 бер, 2023 19:40
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Євро................................38,9126...............39,0132
...+0.26
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0668
(вчера 1.0641)
сейчас кросс евро уже припал, а у нас оф.курс опять "+"
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flysoulfly
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Додано: Вів 07 бер, 2023 19:56
Успіх написав:
Дякую всім - тож, ще як не візьмуть інші обмінки і в головному офісі банку - теж не захочуть... - то хіба справді, після війни, повеземо їх в Болгарію, або Туреччину
ну які "інші обмінки"? який "головний офіс"??
хто таке тут
порадив? Ви відповіді читаєте чи як? :
flysoulfly написав:
хай спробує УКРЕКСІМБАНК
, якщо приймуть без комісії.
Запитувать не треба телефоном, а у відділенні просто сунути у касу як звичайно, без зайвих балачок!
Ще, може, кеш-ін Приватбанку, щоб зняти через Приват вклад
, але про старі одинички це не точно - хай досвідченіші докладніше скажуть за Приват.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:28
flysoulfly написав:
сейчас кросс евро уже припал, а у нас оф.курс опять "+"
как грил дс
это не евро припал, а доллар вырос, по крайней мере в миру...
кстати, интересный факт шо погорельцы недавно упавших банков могут откупить бакс намного дешевле купивших па 40+ в начале войны и кто такое мог предвидеть
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