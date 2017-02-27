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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 бер, 2023 19:56
Успіх написав:
Дякую всім - тож, ще як не візьмуть інші обмінки і в головному офісі банку - теж не захочуть... - то хіба справді, після війни, повеземо їх в Болгарію, або Туреччину
ну які "інші обмінки"? який "головний офіс"??
хто таке тут
порадив? Ви відповіді читаєте чи як? :
flysoulfly написав:
хай спробує УКРЕКСІМБАНК
, якщо приймуть без комісії.
Запитувать не треба телефоном, а у відділенні просто сунути у касу як звичайно, без зайвих балачок!
Ще, може, кеш-ін Приватбанку, щоб зняти через Приват вклад
, але про старі одинички це не точно - хай досвідченіші докладніше скажуть за Приват.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:28
flysoulfly написав:
сейчас кросс евро уже припал, а у нас оф.курс опять "+"
как грил дс
это не евро припал, а доллар вырос, по крайней мере в миру...
кстати, интересный факт шо погорельцы недавно упавших банков могут откупить бакс намного дешевле купивших па 40+ в начале войны и кто такое мог предвидеть
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Додано: Вів 07 бер, 2023 22:47
dp120586dsv написав:Visky
Чого вгору?
почитайте гілку карусельчиків і
guntherhouse777 написав: mike64 написав:
хм, прецендент. Срок ВА истек, никаких решений, по банку не принято. 08.03 рабочий день. Интересно "мотивационное" письмо НБУ о признании Форварда неплатежеспособным, некое лицо из Италии готово было увеличить уставник на 495 млн. грн. в срок до 23.03- не срослось.
Запроваджено тимчасову адміністрацію з 8 лютого до 7 березня 2023 року (включно)
Завтра оформят
плюс бабло від комерсантів від "подарків на 8 березня"
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 07 бер, 2023 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 22:49
чик написав: flysoulfly написав:
сейчас кросс евро уже припал, а у нас оф.курс опять "+"
как грил дс
это не евро припал, а доллар вырос, по крайней мере в миру...
ну, от перемены мест слагаемых - может на наличке завтра-послезавтра по евре будет локальное дно, за гривни.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 00:23
flysoulfly написав:
ну, от перемены мест слагаемых
причины и понимание происходящего в моменте
меняются...
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:11
Успіх написав:
Любі друзі!©
Тут періодично лунало це запитання, але тут ще нюансик появився
Одним словом, в дружини завалялось аж 13дол(смішна сума) ще з давніх часів))
Але їх в неї не хоче брати ні обмінка, ні два банки(ощад і ще якийсь банк), в які вона зверталась.
...
В ощаді порадили звернутись в головне їхнє відділення...
Рекомендував би звернутися до "міняйл" (краще до їхніх "старших"), які працюють з великим речовим ринком.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:21
ну що, пограю трохи у Вангу і спрогнозую, що курс повернеться до звичних 40+ десь в кінці травня - на початку червня. Минулого року в травні-липні найактивніше друкували гривню під ОВДП, з якою доведеться щось робити.
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