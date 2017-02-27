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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10372103731037410375

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 82
Менше 38,00
7%
6
38,00-38,50
6%
5
38,50-39,00
6%
5
39,00-39,50
15%
12
39,50-40,00
13%
11
40,00-40,50
26%
21
40,50-41,00
10%
8
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
7
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:56

  Успіх написав:Дякую всім - тож, ще як не візьмуть інші обмінки і в головному офісі банку - теж не захочуть... - то хіба справді, після війни, повеземо їх в Болгарію, або Туреччину
:?: ну які "інші обмінки"? який "головний офіс"??
хто таке тут порадив? Ви відповіді читаєте чи як? :
  flysoulfly написав:хай спробує УКРЕКСІМБАНК, якщо приймуть без комісії. Запитувать не треба телефоном, а у відділенні просто сунути у касу як звичайно, без зайвих балачок!

Ще, може, кеш-ін Приватбанку, щоб зняти через Приват вклад, але про старі одинички це не точно - хай досвідченіші докладніше скажуть за Приват.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:сейчас кросс евро уже припал, а у нас оф.курс опять "+"
:(

как грил дс это не евро припал, а доллар вырос, по крайней мере в миру...
кстати, интересный факт шо погорельцы недавно упавших банков могут откупить бакс намного дешевле купивших па 40+ в начале войны и кто такое мог предвидеть :o
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:47

  dp120586dsv написав:Visky Чого вгору?

почитайте гілку карусельчиків і

  guntherhouse777 написав:
  mike64 написав:хм, прецендент. Срок ВА истек, никаких решений, по банку не принято. 08.03 рабочий день. Интересно "мотивационное" письмо НБУ о признании Форварда неплатежеспособным, некое лицо из Италии готово было увеличить уставник на 495 млн. грн. в срок до 23.03- не срослось.


Запроваджено тимчасову адміністрацію з 8 лютого до 7 березня 2023 року (включно)

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плюс бабло від комерсантів від "подарків на 8 березня"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 бер, 2023 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:49

  чик написав:
  flysoulfly написав:сейчас кросс евро уже припал, а у нас оф.курс опять "+"
:(
как грил дс это не евро припал, а доллар вырос, по крайней мере в миру...
ну, от перемены мест слагаемых - может на наличке завтра-послезавтра по евре будет локальное дно, за гривни.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 00:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:ну, от перемены мест слагаемых

причины и понимание происходящего в моменте :) меняются...
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:11

  Успіх написав:Любі друзі!©
Тут періодично лунало це запитання, але тут ще нюансик появився ;)

Одним словом, в дружини завалялось аж 13дол(смішна сума) ще з давніх часів))
Але їх в неї не хоче брати ні обмінка, ні два банки(ощад і ще якийсь банк), в які вона зверталась.
...
В ощаді порадили звернутись в головне їхнє відділення...

Рекомендував би звернутися до "міняйл" (краще до їхніх "старших"), які працюють з великим речовим ринком.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ну що, пограю трохи у Вангу і спрогнозую, що курс повернеться до звичних 40+ десь в кінці травня - на початку червня. Минулого року в травні-липні найактивніше друкували гривню під ОВДП, з якою доведеться щось робити.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:09

  Дюрі-бачі написав:ну що, пограю трохи у Вангу і спрогнозую, що курс повернеться до звичних 40+ десь в кінці травня - на початку червня. Минулого року в травні-липні найактивніше друкували гривню під ОВДП, з якою доведеться щось робити.
Халва - халва...
З якого дива??! У кінці травня вам за той доляр не те що 40,
вам і 37 може не дадуть! Погана з вас Ванга...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:11

  Дюрі-бачі написав:ну що, пограю трохи у Вангу і спрогнозую, що курс повернеться до звичних 40+ десь в кінці травня - на початку червня. Минулого року в травні-липні найактивніше друкували гривню під ОВДП, з якою доведеться щось робити.

Теж пограю в цю гру, ще й такий гарний день сьогодні...
"десь в кінці травня - на початку червня" готівковий курс буде 37 +/-1грн
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Финансисты уже все в прошлом,теперь толко вангисты!
lubarec
 
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