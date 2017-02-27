RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10373103741037510376

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 83
Менше 38,00
7%
6
38,00-38,50
6%
5
38,50-39,00
6%
5
39,00-39,50
14%
12
39,50-40,00
13%
11
40,00-40,50
25%
21
40,50-41,00
10%
8
41,00-41,50
5%
4
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
8%
7
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:41

  lubarec написав:Финансисты уже все в прошлом,теперь толко вангисты!


Интуиция наше все
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8553
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10373103741037510376
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Клиент_ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3218, 3219, 3220
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32197 35657161
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 бер, 2023 11:40
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 170, 171, 172
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1716 12723408
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 бер, 2023 16:31
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22889527
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6696)
08.03.2023 13:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.