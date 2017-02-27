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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10373103741037510376

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 84
Менше 38,00
7%
6
38,00-38,50
6%
5
38,50-39,00
6%
5
39,00-39,50
15%
13
39,50-40,00
13%
11
40,00-40,50
25%
21
40,50-41,00
10%
8
41,00-41,50
5%
4
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
8%
7
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:41

  lubarec написав:Финансисты уже все в прошлом,теперь толко вангисты!


Интуиция наше все
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:21

Сегодня сдавать или завтра? :roll:
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:35

  emeta написав:Сегодня сдавать или завтра? :roll:

Після обіду
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Доброго дня, усіх жінок і їхніх чоловіків зі святом.
По курсу, сьогодні спостерігається найнижчий готівковий курс з 21 липня 2022-го року, саме в той день НБУ підняв офіційний курс на 25% і готівка стрибнула ще вище.
Так що всіх вітаю, не зважаючи на жахливу війну фінансова система стабільна, а гривня демонструє справжні дива стійкості...
п.с. Київ найвужче 38.47 на 38.55,
ойро більш широко, а саме 40.40 на 40.55.
Усім гарного дня.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............08.03.2023..........09.03.2023
дата розрахунку............07.03.2023...........08.03.2023
Євро...............................39,0132................38,5671...-1.14%
Долар США....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0547 (вчера 1.0668)

Индекс доллара DXY в 15-00 105.64 (вчера 104.45).
Вчера во второй половине дня доллар резко пошел в рост, и сегодня утром его индекс достиг максимального с ноября прошлого года значения. Сегодня совсем незначительно откатился. Если смотреть на график за большой период, последний месяц виден устойчивый рост с быстрыми взлетами и медленными откатами.

  somilitark написав:Так що всіх вітаю, не зважаючи на жахливу війну фінансова система стабільна, а гривня демонструє справжні дива стійкості...

Не то что какой-то евро :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  lubarec написав:Финансисты уже все в прошлом,теперь толко вангисты!

А ще зовсім недавно такими класними вірусологами були :mrgreen:
Василь-Рівне
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