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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:41
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Доброго дня, усіх жінок і їхніх чоловіків зі святом.
По курсу, сьогодні спостерігається найнижчий готівковий курс з 21 липня 2022-го року, саме в той день НБУ підняв офіційний курс на 25% і готівка стрибнула ще вище.
Так що всіх вітаю, не зважаючи на жахливу війну фінансова система стабільна, а гривня демонструє справжні дива стійкості...
п.с. Київ найвужче 38.47 на 38.55,
ойро більш широко, а саме 40.40 на 40.55.
Усім гарного дня.
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:19
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............08.03.2023..........09.03.2023
дата розрахунку............07.03.2023...........08.03.2023
Євро...............................39,0132................38,5671...-1.14%
Долар США....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0547 (вчера 1.0668)
Индекс доллара DXY в 15-00 105.64 (вчера 104.45).
Вчера во второй половине дня доллар резко пошел в рост, и сегодня утром его индекс достиг максимального с ноября прошлого года значения. Сегодня совсем незначительно откатился. Если смотреть на график за большой период, последний месяц виден устойчивый рост с быстрыми взлетами и медленными откатами.
Не то что какой-то евро
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:21
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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