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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:41
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Доброго дня, усіх жінок і їхніх чоловіків зі святом.
По курсу, сьогодні спостерігається найнижчий готівковий курс з 21 липня 2022-го року, саме в той день НБУ підняв офіційний курс на 25% і готівка стрибнула ще вище.
Так що всіх вітаю, не зважаючи на жахливу війну фінансова система стабільна, а гривня демонструє справжні дива стійкості...
п.с. Київ найвужче 38.47 на 38.55,
ойро більш широко, а саме 40.40 на 40.55.
Усім гарного дня.
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:19
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............08.03.2023..........09.03.2023
дата розрахунку............07.03.2023...........08.03.2023
Євро...............................39,0132................38,5671...-1.14%
Долар США....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0547 (вчера 1.0668)
Индекс доллара DXY в 15-00 105.64 (вчера 104.45).
Вчера во второй половине дня доллар резко пошел в рост, и сегодня утром его индекс достиг максимального с ноября прошлого года значения. Сегодня совсем незначительно откатился. Если смотреть на график за большой период, последний месяц виден устойчивый рост с быстрыми взлетами и медленными откатами.
Не то что какой-то евро
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:21
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:33
Було б цікаво прив'язатися до євро, вважаю форум набагато цікавіше був би, бо треба б прогнозувати не тільки зміну гривні до долара, а ще враховувати форекс і котирування євро\долар.
Хоча нам кажуть поки не на часі, але держава демонструє впевнену ходу до Європи, так що можливо на протязі року чи двох отримаємо сталу прив'язку гривні до євро, тіпа 40 грн за один євро, а вже курс долара будемо вираховувати із форекса.
Так що гадаю, що Ваш гумор дуже близько до істини, прив'язка гривні до євро може відбутися досить скоро і несподівано для багатьох...
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ціни щодня зростають, долар щодня падає. Утруска, усушка пересічного.
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:58
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Для многих, но не для всех:
Учитывая усиление стремления в Европу, такой переход выглядит вполне логичным. Рано или поздно это должно случиться. Более того, я не могу исключить вариант переходв от фиксированного курса не к плавающему, а к политике валютного совета, скорее всего модифицированного, при которой якорем будет евро. Через такую политику прошли многие страны, вступавшие в ЕС.
Как скоро это может произойти, судить не берусь. Для такого перехода нужно, чтобы евро стал основной валютой как в резервах, так и во внешних расчетах.
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