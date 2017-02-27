RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10373103741037510376

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 84
Менше 38,00
7%
6
38,00-38,50
6%
5
38,50-39,00
6%
5
39,00-39,50
15%
13
39,50-40,00
13%
11
40,00-40,50
25%
21
40,50-41,00
10%
8
41,00-41,50
5%
4
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
8%
7
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:41

  lubarec написав:Финансисты уже все в прошлом,теперь толко вангисты!


Интуиция наше все
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8553
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:21

Сегодня сдавать или завтра? :roll:
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2304
З нами з: 19.03.09
Подякував: 103 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:35

  emeta написав:Сегодня сдавать или завтра? :roll:

Після обіду
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6001
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Доброго дня, усіх жінок і їхніх чоловіків зі святом.
По курсу, сьогодні спостерігається найнижчий готівковий курс з 21 липня 2022-го року, саме в той день НБУ підняв офіційний курс на 25% і готівка стрибнула ще вище.
Так що всіх вітаю, не зважаючи на жахливу війну фінансова система стабільна, а гривня демонструє справжні дива стійкості...
п.с. Київ найвужче 38.47 на 38.55,
ойро більш широко, а саме 40.40 на 40.55.
Усім гарного дня.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12564
З нами з: 30.12.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 3546 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............08.03.2023..........09.03.2023
дата розрахунку............07.03.2023...........08.03.2023
Євро...............................39,0132................38,5671...-1.14%
Долар США....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0547 (вчера 1.0668)

Индекс доллара DXY в 15-00 105.64 (вчера 104.45).
Вчера во второй половине дня доллар резко пошел в рост, и сегодня утром его индекс достиг максимального с ноября прошлого года значения. Сегодня совсем незначительно откатился. Если смотреть на график за большой период, последний месяц виден устойчивый рост с быстрыми взлетами и медленными откатами.

  somilitark написав:Так що всіх вітаю, не зважаючи на жахливу війну фінансова система стабільна, а гривня демонструє справжні дива стійкості...

Не то что какой-то евро :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6840
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5738 раз.
Подякували: 18448 раз.
 
Профіль
79
41
33
2
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  lubarec написав:Финансисты уже все в прошлом,теперь толко вангисты!

А ще зовсім недавно такими класними вірусологами були :mrgreen:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5744
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:33

  Сибарит написав:Не то что какой-то евро :)

Було б цікаво прив'язатися до євро, вважаю форум набагато цікавіше був би, бо треба б прогнозувати не тільки зміну гривні до долара, а ще враховувати форекс і котирування євро\долар.
Хоча нам кажуть поки не на часі, але держава демонструє впевнену ходу до Європи, так що можливо на протязі року чи двох отримаємо сталу прив'язку гривні до євро, тіпа 40 грн за один євро, а вже курс долара будемо вираховувати із форекса.
Так що гадаю, що Ваш гумор дуже близько до істини, прив'язка гривні до євро може відбутися досить скоро і несподівано для багатьох...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12564
З нами з: 30.12.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 3546 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ціни щодня зростають, долар щодня падає. Утруска, усушка пересічного.
Прораб
 
Повідомлень: 711
З нами з: 02.03.19
Подякував: 528 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Так що гадаю, що Ваш гумор дуже близько до істини, прив'язка гривні до євро може відбутися досить скоро і несподівано для багатьох...

Для многих, но не для всех:
  Сибарит написав:ЗЫ Я не удивлюсь, если изменение официального курса будет заключаться не в росте или снижении, а в переходе привязки от доллара к евро.

Учитывая усиление стремления в Европу, такой переход выглядит вполне логичным. Рано или поздно это должно случиться. Более того, я не могу исключить вариант переходв от фиксированного курса не к плавающему, а к политике валютного совета, скорее всего модифицированного, при которой якорем будет евро. Через такую политику прошли многие страны, вступавшие в ЕС.

Как скоро это может произойти, судить не берусь. Для такого перехода нужно, чтобы евро стал основной валютой как в резервах, так и во внешних расчетах.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6840
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5738 раз.
Подякували: 18448 раз.
 
Профіль
79
41
33
2
  #<1 ... 10373103741037510376
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3218, 3219, 3220
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32197 35657524
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 бер, 2023 11:40
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 170, 171, 172
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1716 12723499
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 бер, 2023 16:31
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22889544
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6702)
08.03.2023 16:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.