|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 бер, 2023 18:58
Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
-
wild2006
-
-
- Повідомлень: 514
- З нами з: 05.01.15
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 бер, 2023 19:20
wild2006 написав:
Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
весна прийшла , тепло несе .....
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1158
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 бер, 2023 19:49
alex lem написав: flysoulfly написав:
Ще, може, кеш-ін Приватбанку, щоб зняти через приват вклад, але про старі одинички це не точно - хай досвідченіші докладніше скажуть за Приват.
Точно за кешіновські банкомати не скажу, а термінали Привату одиничок не беруть. У верхній частині екрану пишеться.
А хіба окрім терміналів Привату є інша автоматака з прийманням валюти, в т.ч. кешіновські банкомати?
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1060
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 бер, 2023 19:52
wild2006 написав:
Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
Вся ситуация из за внешней помощи. Как только она начнёт уменьшаться, то курс сравняется со стоимостью сегодня бананов в ТЦ.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6341
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 700 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 08 бер, 2023 19:53
Raymond написав: wild2006 написав:
Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
весна прийшла , тепло несе .....
Для армії преміальні та бойові за січень ще не приходили?
-
Волинь
-
-
- Повідомлень: 240
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 бер, 2023 20:02
wild2006 написав:
Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
Ну і що за істерики?
Як добавляти гривню за день, то це нормально, купа вангователів полосатих вилазить і кричить "я ж вам усім казав дурні", чому мене гуру не послухали? Га?
Але при ревальвації повна тиша на форумі, у всіх траур, всі тихенько плачуть в хусточку і підраховують збитки, тільки один два пророка іноді запитає: та що ж таке, що я можу купити у збиток? Я ж самий розумний на планті Земля, невже я попав в молоко і промазав???
По курсу, закрили день 38.45 на 38.52,
ойро 40.35 на 40.50,
хто не вірив в продаж по 38? До нього залишилось всього навсього 52 копійки, або трохи більше 1%.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12565
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 594 раз.
- Подякували: 3546 раз.
-
- Профіль
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32197
|35658002
|
Вів 07 бер, 2023 11:40
чик
|
|1716
|12723509
|
П'ят 03 бер, 2023 16:31
Ой+
|
|7975
|22889559
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|