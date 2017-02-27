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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10375103761037710378>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 87
Менше 38,00
7%
6
38,00-38,50
6%
5
38,50-39,00
7%
6
39,00-39,50
16%
14
39,50-40,00
13%
11
40,00-40,50
25%
22
40,50-41,00
9%
8
41,00-41,50
5%
4
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
8%
7
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 18:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
wild2006
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:20

  wild2006 написав:Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.



весна прийшла , тепло несе ..... :mrgreen:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:49

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:Ще, може, кеш-ін Приватбанку, щоб зняти через приват вклад, але про старі одинички це не точно - хай досвідченіші докладніше скажуть за Приват.

Точно за кешіновські банкомати не скажу, а термінали Привату одиничок не беруть. У верхній частині екрану пишеться.
А хіба окрім терміналів Привату є інша автоматака з прийманням валюти, в т.ч. кешіновські банкомати?
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:52

  wild2006 написав:Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.

Вся ситуация из за внешней помощи. Как только она начнёт уменьшаться, то курс сравняется со стоимостью сегодня бананов в ТЦ.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:53

  Raymond написав:
  wild2006 написав:Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.



весна прийшла , тепло несе ..... :mrgreen:


Для армії преміальні та бойові за січень ще не приходили?
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 20:02

  wild2006 написав:Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.

Ну і що за істерики?
Як добавляти гривню за день, то це нормально, купа вангователів полосатих вилазить і кричить "я ж вам усім казав дурні", чому мене гуру не послухали? Га?

Але при ревальвації повна тиша на форумі, у всіх траур, всі тихенько плачуть в хусточку і підраховують збитки, тільки один два пророка іноді запитає: та що ж таке, що я можу купити у збиток? Я ж самий розумний на планті Земля, невже я попав в молоко і промазав???

По курсу, закрили день 38.45 на 38.52,
ойро 40.35 на 40.50,
хто не вірив в продаж по 38? До нього залишилось всього навсього 52 копійки, або трохи більше 1%.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 20:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев $ отдают 38,53.
Цветочники уже понесли свои грошИ конвертировать или ещё нет ?
Сахар 27
ДТ 37

edvardd, думали мы не заметим Вашу пропажу ? Возвращайтесь.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 20:20

  wild2006 написав:Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
При этом многие люди до сих пор не отдупляют что происходит. Особенно много таких среди посетителей Ощада. Пример: сдаю сегодня после обеда баксы по 38,45 в кассу - валютчики не брали, при этом в соседней кассе одна невзрачная мадама покупала 2 штуки по 39,45!! Разница почти в гривну от рыночного курса людей вообще не беспокоит. То же самое произошло на прошлой неделе в том же Ощаде - я запрыгивал в очередной последний вагон пА 39,35, а в это время очередная леди брала
в соседней кассе очередные 2 тыщи по 40,15...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 20:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Вся ситуация из за внешней помощи. Как только она начнёт уменьшаться, то курс сравняется со стоимостью сегодня бананов в ТЦ


Тоже удивляюсь цене бананов и курсу доллара.

  somilitark написав:Було б цікаво прив'язатися до євро, вважаю форум набагато цікавіше був би, бо треба б


До чого це призведе? Євро впаде?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 20:25

  wild2006 написав:Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.

яка ситуація?
Бахмут не взято
великого наступу немає
могилізації немає
ніхто не змерз
генератори ховають в сарай
валюта і зброя течуть рікою
ScaryBee
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