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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 бер, 2023 18:58
Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
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wild2006
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Додано: Сер 08 бер, 2023 19:20
wild2006 написав:
Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
весна прийшла , тепло несе .....
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Raymond
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Додано: Сер 08 бер, 2023 19:49
alex lem написав: flysoulfly написав:
Ще, може, кеш-ін Приватбанку, щоб зняти через приват вклад, але про старі одинички це не точно - хай досвідченіші докладніше скажуть за Приват.
Точно за кешіновські банкомати не скажу, а термінали Привату одиничок не беруть. У верхній частині екрану пишеться.
А хіба окрім терміналів Привату є інша автоматака з прийманням валюти, в т.ч. кешіновські банкомати?
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Додано: Сер 08 бер, 2023 19:52
wild2006 написав:
Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
Вся ситуация из за внешней помощи. Как только она начнёт уменьшаться, то курс сравняется со стоимостью сегодня бананов в ТЦ.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 08 бер, 2023 19:53
Raymond написав: wild2006 написав:
Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
весна прийшла , тепло несе .....
Для армії преміальні та бойові за січень ще не приходили?
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Додано: Сер 08 бер, 2023 20:02
wild2006 написав:
Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
Ну і що за істерики?
Як добавляти гривню за день, то це нормально, купа вангователів полосатих вилазить і кричить "я ж вам усім казав дурні", чому мене гуру не послухали? Га?
Але при ревальвації повна тиша на форумі, у всіх траур, всі тихенько плачуть в хусточку і підраховують збитки, тільки один два пророка іноді запитає: та що ж таке, що я можу купити у збиток? Я ж самий розумний на планті Земля, невже я попав в молоко і промазав???
По курсу, закрили день 38.45 на 38.52,
ойро 40.35 на 40.50,
хто не вірив в продаж по 38? До нього залишилось всього навсього 52 копійки, або трохи більше 1%.
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somilitark
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Додано: Сер 08 бер, 2023 20:11
Киев $ отдают 38,53.
Цветочники уже понесли свои грошИ конвертировать или ещё нет ?
Сахар 27
ДТ 37
edvardd, думали мы не заметим Вашу пропажу ? Возвращайтесь.
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Игорь
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Додано: Сер 08 бер, 2023 20:20
wild2006 написав:
Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
При этом многие люди до сих пор не отдупляют что происходит. Особенно много таких среди посетителей Ощада. Пример: сдаю сегодня после обеда баксы по 38,45 в кассу - валютчики не брали, при этом в соседней кассе одна невзрачная мадама покупала 2 штуки по 39,45!! Разница почти в гривну от рыночного курса людей вообще не беспокоит. То же самое произошло на прошлой неделе в том же Ощаде - я запрыгивал в очередной последний вагон пА 39,35, а в это время очередная леди брала
в соседней кассе очередные 2 тыщи по 40,15...
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Додано: Сер 08 бер, 2023 20:21
Игорь Алексеевич написав:
Вся ситуация из за внешней помощи. Как только она начнёт уменьшаться, то курс сравняется со стоимостью сегодня бананов в ТЦ
Тоже удивляюсь цене бананов и курсу доллара.
somilitark написав:
Було б цікаво прив'язатися до євро, вважаю форум набагато цікавіше був би, бо треба б
До чого це призведе? Євро впаде?
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Додано: Сер 08 бер, 2023 20:25
wild2006 написав:
Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
яка ситуація?
Бахмут не взято
великого наступу немає
могилізації немає
ніхто не змерз
генератори ховають в сарай
валюта і зброя течуть рікою
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