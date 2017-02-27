RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10375103761037710378

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 87
Менше 38,00
7%
6
38,00-38,50
6%
5
38,50-39,00
7%
6
39,00-39,50
16%
14
39,50-40,00
13%
11
40,00-40,50
25%
22
40,50-41,00
9%
8
41,00-41,50
5%
4
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
8%
7
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  osafly написав:Курс задрали-цены за ним вдогонку несколько месяцев росли...Ждали..Теперь курс опустили.Цены естественно,останутся прежними

курс НБУ останні пів року не змінювався. Отже товари офіційного імпорту не повинні були дорожчати. Тоді питання - яким чином курс на готівковому ринку має впливати на ціни на продукти?
Друге питання - а який має бути курс на чорному ринку? 50? 100 грн за долар? Тоді би було добре?
thenewepic
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:07

  Andrey2512 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Вся ситуация из за внешней помощи. Как только она начнёт уменьшаться, то курс сравняется со стоимостью сегодня бананов в ТЦ


Тоже удивляюсь цене бананов и курсу доллара.

  somilitark написав:Було б цікаво прив'язатися до євро, вважаю форум набагато цікавіше був би, бо треба б


До чого це призведе? Євро впаде?

По традиції з кінця розпочну, євро не впаде, просто керівництву НБУ треба думати як перейти на прив'язку до євро, нічого нікуди не впаде бо наша економіка мало на що в світі впливає, можливо тільки на ринок продовольства, просто курс долара буде прив'язуватись до форекса, грубо кажучи євро буде стабільно по 40, а от долар тоді буде скакати, якщо взяти недавні 0.96 долара за євро, то якщо прив'яжемося до євро по курсу 40, то тоді долар в цей день буде коштувати 41.6, а якщо зараз курс 1.055 на світовому ринку Форекс, то долар буде коштувати(офіційний курс) 37.90.

По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?
Якщо море заблоковано війною, то як ті кляті банани з Еквадора чи ще з більш далеких місць можуть попасти до нас?
Тільки морем до Польщі чи до Литви, а потім фурами до нас через декілька посередників і за серйозні логістичні витрати.
Все дуже просто, якщо вони такі дорогі, то привезіть їх самі і зробіть двойний навар, завалите усю країну по 40 гривень за кіло і їх будуть жувати усі верстви населення, може навіть худобу почнуть годувати, хто зна...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12566
З нами з: 30.12.09
Подякував: 596 раз.
Подякували: 3548 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 10375103761037710378
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3218, 3219, 3220
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32197 35658049
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 бер, 2023 11:40
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 170, 171, 172
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1716 12723519
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 бер, 2023 16:31
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22889565
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6708)
08.03.2023 21:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.