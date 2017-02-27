Додано: Сер 08 бер, 2023 21:07

Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич написав: Вся ситуация из за внешней помощи. Как только она начнёт уменьшаться, то курс сравняется со стоимостью сегодня бананов в ТЦ Вся ситуация из за внешней помощи. Как только она начнёт уменьшаться, то курс сравняется со стоимостью сегодня бананов в ТЦ



Тоже удивляюсь цене бананов и курсу доллара.



somilitark написав: Було б цікаво прив'язатися до євро, вважаю форум набагато цікавіше був би, бо треба б Було б цікаво прив'язатися до євро, вважаю форум набагато цікавіше був би, бо треба б



До чого це призведе? Євро впаде? Тоже удивляюсь цене бананов и курсу доллара.До чого це призведе? Євро впаде?

По традиції з кінця розпочну, євро не впаде, просто керівництву НБУ треба думати як перейти на прив'язку до євро, нічого нікуди не впаде бо наша економіка мало на що в світі впливає, можливо тільки на ринок продовольства, просто курс долара буде прив'язуватись до форекса, грубо кажучи євро буде стабільно по 40, а от долар тоді буде скакати, якщо взяти недавні 0.96 долара за євро, то якщо прив'яжемося до євро по курсу 40, то тоді долар в цей день буде коштувати 41.6, а якщо зараз курс 1.055 на світовому ринку Форекс, то долар буде коштувати(офіційний курс) 37.90.По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?Якщо море заблоковано війною, то як ті кляті банани з Еквадора чи ще з більш далеких місць можуть попасти до нас?Тільки морем до Польщі чи до Литви, а потім фурами до нас через декілька посередників і за серйозні логістичні витрати.Все дуже просто, якщо вони такі дорогі, то привезіть їх самі і зробіть двойний навар, завалите усю країну по 40 гривень за кіло і їх будуть жувати усі верстви населення, може навіть худобу почнуть годувати, хто зна...