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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10375103761037710378

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 88
Менше 38,00
7%
6
38,00-38,50
6%
5
38,50-39,00
7%
6
39,00-39,50
16%
14
39,50-40,00
13%
11
40,00-40,50
25%
22
40,50-41,00
9%
8
41,00-41,50
5%
4
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
7
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  osafly написав:Курс задрали-цены за ним вдогонку несколько месяцев росли...Ждали..Теперь курс опустили.Цены естественно,останутся прежними

курс НБУ останні пів року не змінювався. Отже товари офіційного імпорту не повинні були дорожчати. Тоді питання - яким чином курс на готівковому ринку має впливати на ціни на продукти?
Друге питання - а який має бути курс на чорному ринку? 50? 100 грн за долар? Тоді би було добре?
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:07

  Andrey2512 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Вся ситуация из за внешней помощи. Как только она начнёт уменьшаться, то курс сравняется со стоимостью сегодня бананов в ТЦ


Тоже удивляюсь цене бананов и курсу доллара.

  somilitark написав:Було б цікаво прив'язатися до євро, вважаю форум набагато цікавіше був би, бо треба б


До чого це призведе? Євро впаде?

По традиції з кінця розпочну, євро не впаде, просто керівництву НБУ треба думати як перейти на прив'язку до євро, нічого нікуди не впаде бо наша економіка мало на що в світі впливає, можливо тільки на ринок продовольства, просто курс долара буде прив'язуватись до форекса, грубо кажучи євро буде стабільно по 40, а от долар тоді буде скакати, якщо взяти недавні 0.96 долара за євро, то якщо прив'яжемося до євро по курсу 40, то тоді долар в цей день буде коштувати 41.6, а якщо зараз курс 1.055 на світовому ринку Форекс, то долар буде коштувати(офіційний курс) 37.90.

По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?
Якщо море заблоковано війною, то як ті кляті банани з Еквадора чи ще з більш далеких місць можуть попасти до нас?
Тільки морем до Польщі чи до Литви, а потім фурами до нас через декілька посередників і за серйозні логістичні витрати.
Все дуже просто, якщо вони такі дорогі, то привезіть їх самі і зробіть двойний навар, завалите усю країну по 40 гривень за кіло і їх будуть жувати усі верстви населення, може навіть худобу почнуть годувати, хто зна...
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:50

  asti написав:
  wild2006 написав:Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
При этом многие люди до сих пор не отдупляют что происходит. Особенно много таких среди посетителей Ощада. Пример: сдаю сегодня после обеда баксы по 38,45 в кассу - валютчики не брали, при этом в соседней кассе одна невзрачная мадама покупала 2 штуки по 39,45!! Разница почти в гривну от рыночного курса людей вообще не беспокоит. То же самое произошло на прошлой неделе в том же Ощаде - я запрыгивал в очередной последний вагон пА 39,35, а в это время очередная леди брала
в соседней кассе очередные 2 тыщи по 40,15...

А как насчёт сдать в ПУМБе 200 баксов за 6732,3 , правда не видел в каком они были качестве , но кассирша говорила клиенту эту сумму и что продать их не смогут будут куда то отправлять . На ровном месте на 1000 грв развели .
Frez
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 22:01

По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?
Якщо море заблоковано війною, то як ті кляті банани з Еквадора чи ще з більш далеких місць можуть попасти до нас?
Тільки морем до Польщі чи до Литви, а потім фурами до нас через декілька посередників і за серйозні логістичні витрати.
Все дуже просто, якщо вони такі дорогі, то привезіть їх самі і зробіть двойний навар, завалите усю країну по 40 гривень за кіло і їх будуть жувати усі верстви населення, може навіть худобу почнуть годувати, хто зна...

Цікаво як застосувати географію до овочiв борщового набору, капусти, цибулі, моркви, які виросли вдвічі за деякими позиціями і це судячи з усього не межа.
Мабуть, тут відгуки закупівель МО виступили для загального паритету.
Востаннє редагувалось Прораб в Сер 08 бер, 2023 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 22:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а ще діє постанова нбу , що омежує банки продавать валюту через касу тільки в межах того що люди в ту касу здали ?
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 22:33

  Прораб написав:
По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?
Якщо море заблоковано війною, то як ті кляті банани з Еквадора чи ще з більш далеких місць можуть попасти до нас?
Тільки морем до Польщі чи до Литви, а потім фурами до нас через декілька посередників і за серйозні логістичні витрати.
Все дуже просто, якщо вони такі дорогі, то привезіть їх самі і зробіть двойний навар, завалите усю країну по 40 гривень за кіло і їх будуть жувати усі верстви населення, може навіть худобу почнуть годувати, хто зна...

Цікаво як застосувати географію до овочiв борщового набору, капусти, цибулі, моркви, які виросли вдвічі за деякими позиціями і це судячи з усього не межа.
Мабуть, тут відгуки закупівель МО виступили для загального паритету.

Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 22:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Волинь написав:Для армії преміальні та бойові за січень ще не приходили?

За январь премии давно пришли.
Сегодня вот за февраль ГЗ пришло.
Действительно подняли. У меня было 18, стало 28. Премии за февраль сказали будут после 10-го. Но уже не 100-ка, а 30-ка.
Честно говоря у нас 200-х не очень много, 120-е минометы орков немного досаждают через Днепр да с дронов ВОГами на нас кидают, но как-то всё у орков малоэффективно, косые. Может и правильно, что выплаты сильно порезали. Хотя устали все, практически все у нас уже год в ЗСУ.
И усталость не физическая, а больше психологическая. И по крайней мере у нас пополнения нет, а некомплект уже ощутимый, приходится выполнять свои обязанности плюс делать ещё все за того парня, который мог бы заполнить вакансию в штате батальона, но который сидит в Одессе в кафе и наслаждается жизнью. Или кто-то в руководстве страны сильно уверовал, что одна часть населения может провести несколько лет в окопах, а другая часть мужского населения будет наблюдать за этим наслаждаясь жизнью в позиции наблюдателя. Лично мне и моим побратимам
это все больше не нравится. Ребята, вы там наверху во власти, по лицам видно кушаете хорошо, в окопах не сидите, никто из медийных провластных персон не погиб на этой войне, вы там давайте думайте как поменять ненормальную ситуацию, меньше видосиков актерских.

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freeze
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 23:18

  somilitark написав:По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?
Якщо море заблоковано війною, то як ті кляті банани з Еквадора чи ще з більш далеких місць можуть попасти до нас?
Тільки морем до Польщі чи до Литви, а потім фурами до нас через декілька посередників і за серйозні логістичні витрати.
Через Румунію ближче, для них не заблоковано. Банани і з Африки експортують: 20,2 млн тонн/рік, лідери експорту: Ангола та Танзанія.
Навіть є можливість малотонажними судами типу "ріка-море" з моря румунським каналом та Дунаєм доставляти до України (Рені, Ізмаїл). Не знаю, чи везли так банани, але деякі вантажі так проходили
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 01:25

По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?
Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів.

Уже 70+.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 01:34

  hxbbgaf написав:
По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?
Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів.

Уже 70+.

Скоро начнется цинга!
Zebra
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