|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 бер, 2023 02:29
С таким раскладом по ценам и курсу - скоро мешок картошки 100$ будет стоить в эквиваленте
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 487
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 02:42
75stasstas75 написав:
С таким раскладом по ценам и курсу - скоро мешок картошки 100$ будет стоить в эквиваленте
а медіанна зарплата тоді впаде до 20 мішків, ога
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 398
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|32198
|35659946
|
|
|1716
|12723582
|
П'ят 03 бер, 2023 16:31
Ой+
|
|7975
|22889598
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|