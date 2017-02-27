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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10376103771037810379

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 89
Менше 38,00
7%
6
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
7%
6
39,00-39,50
16%
14
39,50-40,00
12%
11
40,00-40,50
25%
22
40,50-41,00
9%
8
41,00-41,50
4%
4
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
7
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 02:29

С таким раскладом по ценам и курсу - скоро мешок картошки 100$ будет стоить в эквиваленте
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 02:42

  75stasstas75 написав:С таким раскладом по ценам и курсу - скоро мешок картошки 100$ будет стоить в эквиваленте

а медіанна зарплата тоді впаде до 20 мішків, ога
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 04:48

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:
По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?
Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів.

Уже 70+.

Скоро начнется цинга!

Їжте банани, навіщо вам та цибуля.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 06:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Україна усю ніч під ракетною атакою. Треба скупати валюиу. Пенсіонерам, наприклад.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 06:43

  Investor_K написав:Україна усю ніч під ракетною атакою. Треба скупати валюиу. Пенсіонерам, наприклад.

Пока ты с соткой в руке у обменника - ты неуязвимый, ни одна ракета не возьмёт. Вальхалла.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 07:46

  Игорь написав:
  Investor_K написав:Україна усю ніч під ракетною атакою. Треба скупати валюиу. Пенсіонерам, наприклад.

Пока ты с соткой в руке у обменника - ты неуязвимый, ни одна ракета не возьмёт. Вальхалла.

В обменнике в руке обычно 2600.
Investor_K
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