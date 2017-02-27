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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 бер, 2023 02:29
С таким раскладом по ценам и курсу - скоро мешок картошки 100$ будет стоить в эквиваленте
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75stasstas75
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Додано: Чет 09 бер, 2023 02:42
75stasstas75 написав:
С таким раскладом по ценам и курсу - скоро мешок картошки 100$ будет стоить в эквиваленте
а медіанна зарплата тоді впаде до 20 мішків, ога
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zerocool
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Додано: Чет 09 бер, 2023 04:48
Zebra написав: hxbbgaf написав:
По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?
Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів.
Уже 70+.
Скоро начнется цинга!
Їжте банани, навіщо вам та цибуля.
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Ромасик
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Додано: Чет 09 бер, 2023 06:32
Україна усю ніч під ракетною атакою. Треба скупати валюиу. Пенсіонерам, наприклад.
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Investor_K
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Додано: Чет 09 бер, 2023 06:43
Investor_K написав:
Україна усю ніч під ракетною атакою. Треба скупати валюиу. Пенсіонерам, наприклад.
Пока ты с соткой в руке у обменника - ты неуязвимый, ни одна ракета не возьмёт. Вальхалла.
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Игорь
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Додано: Чет 09 бер, 2023 07:46
Игорь написав: Investor_K написав:
Україна усю ніч під ракетною атакою. Треба скупати валюиу. Пенсіонерам, наприклад.
Пока ты с соткой в руке у обменника - ты неуязвимый, ни одна ракета не возьмёт. Вальхалла.
В обменнике в руке обычно 2600.
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Investor_K
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