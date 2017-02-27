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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10377103781037910380>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 89
Менше 38,00
7%
6
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
7%
6
39,00-39,50
16%
14
39,50-40,00
12%
11
40,00-40,50
25%
22
40,50-41,00
9%
8
41,00-41,50
4%
4
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
7
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 02:29

С таким раскладом по ценам и курсу - скоро мешок картошки 100$ будет стоить в эквиваленте
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 02:42

  75stasstas75 написав:С таким раскладом по ценам и курсу - скоро мешок картошки 100$ будет стоить в эквиваленте

а медіанна зарплата тоді впаде до 20 мішків, ога
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 04:48

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:
По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?
Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів.

Уже 70+.

Скоро начнется цинга!

Їжте банани, навіщо вам та цибуля.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 06:43

  Investor_K написав:Україна усю ніч під ракетною атакою. Треба скупати валюиу. Пенсіонерам, наприклад.

Пока ты с соткой в руке у обменника - ты неуязвимый, ни одна ракета не возьмёт. Вальхалла.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:15

Полічи і порахуй!©))) - в результаті буде... ))))))

  flyman написав:Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів
А з Польщі привезти сюди - релігія бізнесменам не дозволяє?
Чи в Польщі теж - неурожай цибулі?
Тоді з Єгипту)) - картоплю тож везли...
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 09 бер, 2023 09:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:21

Успіх Переважно Польську, Молдавську і Таджицьку й веземо. Там закупка по 30-40 грн. / кг., ИМХО до Пасхи закупка зросте вдвічі, відповідно отримаємо в нас ціну 100+

https://east-fruit.com/uk/plodoovochevy ... n-rehionu/
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 09 бер, 2023 09:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:22

  Успіх написав:
  flyman написав:Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів
А з Польщі привезти сюди - релігія бізнесменам не дозволяє?
Чи в Польщі теж - неурожай цибулі?
Тоді в з Єгипту)) - картоплю тож везли...

Та зрозуміло шо баригам не вигідно заробляти 30% , якщо можна отримувати 100%.
Фура 20т цибулі з Польщі від Холму до Києва (550км) приблизно 25000 грн. Тобто на кілу цибулі +1 грн )))
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:25

За крок до перевороту думок!©

  freeze написав:устали все, практически все у нас уже год в ЗСУ.
И усталость не физическая, а больше психологическая. И по крайней мере у нас пополнения нет, а некомплект уже ощутимый, приходится выполнять свои обязанности плюс делать ещё все за того парня, который мог бы заполнить вакансию в штате батальона, но который сидит в Одессе в кафе и наслаждается жизнью. Или кто-то в руководстве страны сильно уверовал, что одна часть населения может провести несколько лет в окопах, а другая часть мужского населения будет наблюдать за этим наслаждаясь жизнью в позиции наблюдателя. Лично мне и моим побратимам
это все больше не нравится. Ребята, вы там наверху во власти, по лицам видно кушаете хорошо, в окопах не сидите, никто из медийных провластных персон не погиб на этой войне, вы там давайте думайте как поменять ненормальную ситуацию, меньше видосиков актерских.
Все те саме і у нас!
Психологічно, навіть, самим здоровим - вже важко!
Майже всі намагаються все це лікувати переглядом фільму "Аватар" ;) і то так жадно дивляться той фільм, наче вже ніколи його бачити не будуть! ;)
І, начальство/старше командування не може дати з цим ради!

І теж - в нас не вистачає людей... Нових, чомусь, не набирають - а хочуть з тих, що вже тут рік, зробити "універсальних солдатів"!
Ох, не добре буде, якщо в цьому напрямку будуть продовжувати!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 09 бер, 2023 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:24

  75stasstas75 написав:С таким раскладом по ценам и курсу - скоро мешок картошки 100$ будет стоить в эквиваленте

А в ленінграді 42-го було дешевше?
Тим паче приклад дурноватий, бульба реально ні за скільки, 10 грн кіло це просто даром.
Добре вам в лондонах, не знаєте що в Неньці відбувається...
По курсу, зниження триває, але продавці квітів своїми покупками намагаються затормозити процес, на момент юсд 38.45 на 38.50 найвужче, але такий прийом треба пошукати і не факт, що він довго протримається))
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:04

  asti написав:
  wild2006 написав:Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
При этом многие люди до сих пор не отдупляют что происходит. Особенно много таких среди посетителей Ощада. Пример: сдаю сегодня после обеда баксы по 38,45 в кассу - валютчики не брали, при этом в соседней кассе одна невзрачная мадама покупала 2 штуки по 39,45!! Разница почти в гривну от рыночного курса людей вообще не беспокоит. То же самое произошло на прошлой неделе в том же Ощаде - я запрыгивал в очередной последний вагон пА 39,35, а в это время очередная леди брала
в соседней кассе очередные 2 тыщи по 40,15...
сейчас и продать некому по сносной цене :cry:
Приватбанк своими курсами продажи большинству потенциальных покупателей каждый день занижает планку ожиданий.
Заговор. :evil:
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