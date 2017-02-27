freeze написав:устали все, практически все у нас уже год в ЗСУ. И усталость не физическая, а больше психологическая. И по крайней мере у нас пополнения нет, а некомплект уже ощутимый, приходится выполнять свои обязанности плюс делать ещё все за того парня, который мог бы заполнить вакансию в штате батальона, но который сидит в Одессе в кафе и наслаждается жизнью. Или кто-то в руководстве страны сильно уверовал, что одна часть населения может провести несколько лет в окопах, а другая часть мужского населения будет наблюдать за этим наслаждаясь жизнью в позиции наблюдателя. Лично мне и моим побратимам это все больше не нравится.Ребята, вы там наверху во власти, по лицам видно кушаете хорошо, в окопах не сидите, никто из медийных провластных персон не погиб на этой войне, вы там давайте думайте как поменять ненормальную ситуацию, меньше видосиков актерских.
Все те саме і у нас! Психологічно, навіть, самим здоровим - вже важко! Майже всі намагаються все це лікувати переглядом фільму "Аватар" і то так жадно дивляться той фільм, наче вже ніколи його бачити не будуть! І, начальство/старше командування не може дати з цим ради!
І теж - в нас не вистачає людей... Нових, чомусь, не набирають - а хочуть з тих, що вже тут рік, зробити "універсальних солдатів"! Ох, не добре буде, якщо в цьому напрямку будуть продовжувати!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 09 бер, 2023 09:37, всього редагувалось 1 раз.
75stasstas75 написав:С таким раскладом по ценам и курсу - скоро мешок картошки 100$ будет стоить в эквиваленте
А в ленінграді 42-го було дешевше? Тим паче приклад дурноватий, бульба реально ні за скільки, 10 грн кіло це просто даром. Добре вам в лондонах, не знаєте що в Неньці відбувається... По курсу, зниження триває, але продавці квітів своїми покупками намагаються затормозити процес, на момент юсд 38.45 на 38.50 найвужче, але такий прийом треба пошукати і не факт, що він довго протримається))
wild2006 написав:Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
При этом многие люди до сих пор не отдупляют что происходит. Особенно много таких среди посетителей Ощада. Пример: сдаю сегодня после обеда баксы по 38,45 в кассу - валютчики не брали, при этом в соседней кассе одна невзрачная мадама покупала 2 штуки по 39,45!! Разница почти в гривну от рыночного курса людей вообще не беспокоит. То же самое произошло на прошлой неделе в том же Ощаде - я запрыгивал в очередной последний вагон пА 39,35, а в это время очередная леди брала в соседней кассе очередные 2 тыщи по 40,15...
сейчас и продать некому по сносной цене Приватбанк своими курсами продажи большинству потенциальных покупателей каждый день занижает планку ожиданий. Заговор.