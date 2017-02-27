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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 бер, 2023 21:03
osafly написав:
Курс задрали-цены за ним вдогонку несколько месяцев росли...Ждали..Теперь курс опустили.Цены естественно,останутся прежними
курс НБУ останні пів року не змінювався. Отже товари офіційного імпорту не повинні були дорожчати. Тоді питання - яким чином курс на готівковому ринку має впливати на ціни на продукти?
Друге питання - а який має бути курс на чорному ринку? 50? 100 грн за долар? Тоді би було добре?
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Додано: Сер 08 бер, 2023 21:07
Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич написав:
Вся ситуация из за внешней помощи. Как только она начнёт уменьшаться, то курс сравняется со стоимостью сегодня бананов в ТЦ
Тоже удивляюсь цене бананов и курсу доллара.
somilitark написав:
Було б цікаво прив'язатися до євро, вважаю форум набагато цікавіше був би, бо треба б
До чого це призведе? Євро впаде?
По традиції з кінця розпочну, євро не впаде, просто керівництву НБУ треба думати як перейти на прив'язку до євро, нічого нікуди не впаде бо наша економіка мало на що в світі впливає, можливо тільки на ринок продовольства, просто курс долара буде прив'язуватись до форекса, грубо кажучи євро буде стабільно по 40, а от долар тоді буде скакати, якщо взяти недавні 0.96 долара за євро, то якщо прив'яжемося до євро по курсу 40, то тоді долар в цей день буде коштувати 41.6, а якщо зараз курс 1.055 на світовому ринку Форекс, то долар буде коштувати(офіційний курс) 37.90.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 21:50
asti написав: wild2006 написав:
Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
При этом многие люди до сих пор не отдупляют что происходит. Особенно много таких среди посетителей Ощада. Пример: сдаю сегодня после обеда баксы по 38,45 в кассу - валютчики не брали, при этом в соседней кассе одна невзрачная мадама покупала 2 штуки по 39,45!! Разница почти в гривну от рыночного курса людей вообще не беспокоит. То же самое произошло на прошлой неделе в том же Ощаде - я запрыгивал в очередной последний вагон пА 39,35, а в это время очередная леди брала
в соседней кассе очередные 2 тыщи по 40,15...
А как насчёт сдать в ПУМБе 200 баксов за 6732,3 , правда не видел в каком они были качестве , но кассирша говорила клиенту эту сумму и что продать их не смогут будут куда то отправлять . На ровном месте на 1000 грв развели .
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Додано: Сер 08 бер, 2023 22:05
а ще діє постанова нбу , що омежує банки продавать валюту через касу тільки в межах того що люди в ту касу здали ?
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Додано: Чет 09 бер, 2023 06:43
Investor_K написав:
Україна усю ніч під ракетною атакою. Треба скупати валюиу. Пенсіонерам, наприклад.
Пока ты с соткой в руке у обменника - ты неуязвимый, ни одна ракета не возьмёт. Вальхалла.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 10:24
По курсу, зниження триває, але продавці квітів своїми покупками намагаються затормозити процес, на момент юсд 38.45 на 38.50 найвужче, але такий прийом треба пошукати і не факт, що він довго протримається))
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Додано: Чет 09 бер, 2023 11:04
asti написав: wild2006 написав:
Что с курсом? по -25 копеек в день это ненормально в нашей ситуации.
При этом многие люди до сих пор не отдупляют что происходит. Особенно много таких среди посетителей Ощада. Пример: сдаю сегодня после обеда баксы по 38,45 в кассу - валютчики не брали, при этом в соседней кассе одна невзрачная мадама покупала 2 штуки по 39,45!! Разница почти в гривну от рыночного курса людей вообще не беспокоит. То же самое произошло на прошлой неделе в том же Ощаде - я запрыгивал в очередной последний вагон пА 39,35, а в это время очередная леди брала
в соседней кассе очередные 2 тыщи по 40,15...
сейчас и продать некому по сносной цене
Приватбанк своими курсами продажи большинству потенциальных покупателей каждый день занижает планку ожиданий.
Заговор.
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flysoulfly
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Додано: Чет 09 бер, 2023 11:20
flysoulfly написав:
сейчас и продать некому по сносной цене
всі мої постійні клієнти вже кілька тижнів сидять з гривнею і чекають на долар "по 36.6", євро "по 35"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 09 бер, 2023 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 11:36
Дюрі-бачі написав: flysoulfly написав:
сейчас и продать некому по сносной цене
всі мої постійні клієнти вже кілька тижнів сидять з гривнею і чекають на долар "по 36.6", євро "по 35"
Это те которые при первом же шухере вверх побегут сметать по любой цене на панике?
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Додано: Чет 09 бер, 2023 11:37
Походу сегодня падать уже не будем.
38,45 - очень сильный уровень сопротивления в Киеве.
В нашем конечном мухосранске дороже 38,40 не Бейрут...
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