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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 бер, 2023 11:40
Дюрі-бачі написав:
всі мої постійні клієнти вже кілька тижнів сидять з гривнею і чекають ,"
Ви ж "доцент", цікаво що ви їм продаєте?
Оцінки і заліки чи відстрочки?((
По курсу, він стабілізувався на рівні 38.43 на 38.50.
Боковик, до курса 38 на продаж залишилось 50 копійок...
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Додано: Чет 09 бер, 2023 11:46
somilitark написав:
Ви ж "доцент", цікаво що ви їм продаєте?
Оцінки і заліки чи відстрочки?((
Я ж і в клубі участь приймаю, і в туризм інвестую... Зараз застопорилось все, ну трохи перечекаю.
А ще ж валютну виручку як ФОП - недоітшник треба виводити...
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:33
Дюрі-бачі написав: somilitark написав:
Ви ж "доцент", цікаво що ви їм продаєте?
Оцінки і заліки чи відстрочки?((
Я ж і в клубі участь приймаю, і в туризм інвестую... Зараз застопорилось все, ну трохи перечекаю.
А ще ж валютну виручку як ФОП - недоітшник треба виводити...
Може і через Тису чоловіків туристів екстремальщиків відправляєте?))
Як ви все встигаєте, я не розумію...
По курсу, ви не повірете, але він не змінився:
38.43 на 38.50.
Євро 40.32 на 40.43.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:47
somilitark написав:
По курсу, ви не повірете, але він не змінився:
Зміниться, питання тільки в тому скільки чекати. Мій прогноз: десь 2-3 місяці.
Той же Євро продавати дешевше собівартості (41.50) точно не буду.
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