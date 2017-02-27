RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10376103771037810379

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 90
Менше 38,00
8%
7
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
7%
6
39,00-39,50
16%
14
39,50-40,00
12%
11
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
9%
8
41,00-41,50
4%
4
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
7
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:40

  Дюрі-бачі написав: всі мої постійні клієнти вже кілька тижнів сидять з гривнею і чекають ,"

Ви ж "доцент", цікаво що ви їм продаєте?
Оцінки і заліки чи відстрочки?((

По курсу, він стабілізувався на рівні 38.43 на 38.50.
Боковик, до курса 38 на продаж залишилось 50 копійок...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12569
З нами з: 30.12.09
Подякував: 597 раз.
Подякували: 3551 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:46

  somilitark написав:Ви ж "доцент", цікаво що ви їм продаєте?
Оцінки і заліки чи відстрочки?((

Я ж і в клубі участь приймаю, і в туризм інвестую... Зараз застопорилось все, ну трохи перечекаю.
А ще ж валютну виручку як ФОП - недоітшник треба виводити...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 625
З нами з: 29.07.22
Подякував: 54 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:33

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:Ви ж "доцент", цікаво що ви їм продаєте?
Оцінки і заліки чи відстрочки?((

Я ж і в клубі участь приймаю, і в туризм інвестую... Зараз застопорилось все, ну трохи перечекаю.
А ще ж валютну виручку як ФОП - недоітшник треба виводити...

Може і через Тису чоловіків туристів екстремальщиків відправляєте?))
Як ви все встигаєте, я не розумію...
По курсу, ви не повірете, але він не змінився:
38.43 на 38.50.
Євро 40.32 на 40.43.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12569
З нами з: 30.12.09
Подякував: 597 раз.
Подякували: 3551 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:По курсу, ви не повірете, але він не змінився:

Зміниться, питання тільки в тому скільки чекати. Мій прогноз: десь 2-3 місяці.
Той же Євро продавати дешевше собівартості (41.50) точно не буду.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 625
З нами з: 29.07.22
Подякував: 54 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10376103771037810379
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Олежан і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 171, 172, 173
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1729 12723940
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 бер, 2023 11:35
Успіх
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3218, 3219, 3220
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32199 35662224
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 бер, 2023 10:25
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22889681
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2384)
09.03.2023 12:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.