RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10377103781037910380>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 90
Менше 38,00
8%
7
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
7%
6
39,00-39,50
16%
14
39,50-40,00
12%
11
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
9%
8
41,00-41,50
4%
4
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
7
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:По курсу, ви не повірете, але він не змінився:

Зміниться, питання тільки в тому скільки чекати. Мій прогноз: десь 2-3 місяці.
Той же Євро продавати дешевше собівартості (41.50) точно не буду.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 626
З нами з: 29.07.22
Подякував: 54 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:15

  flysoulfly написав:
  чик написав:как грил дс это не евро припал, а доллар вырос, по крайней мере в миру...


ну, от перемены мест слагаемых -
может на наличке завтра-послезавтра по евре будет локальное дно, за гривни.
как думаете, евро ниже уже не пойдьот?
или завтра продолжение снижения?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 09 бер, 2023 13:20, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1607
З нами з: 13.01.09
Подякував: 665 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Собівартість євро :) вводимо нові поняття.

Бизнесмен бизнесмену.
-вы называете свою цену
-я называю свою цену
-потом мы оба смеемся и приступаем к серьезному разговору

Киев $ отдает по 38.48
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 880
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:19

  Игорь написав:Собівартість євро :) вводимо нові поняття.

Бизнесмен бизнесмену.
-вы называете свою цену
-я называю свою цену
-потом мы оба смеемся и приступаем к серьезному разговору
смешно, но...

ну, "собівартість євро" , допустим, 13 евроцентов - иииии шо?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1607
З нами з: 13.01.09
Подякував: 665 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:43

  asti написав:Походу сегодня падать уже не будем.
38,45 - очень сильный уровень сопротивления в Киеве.
В нашем конечном мухосранске дороже 38,40 не Бейрут... :( :(
Упс! Уже 38,35 максимум... :(
asti
 
Повідомлень: 3257
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:45

  Дюрі-бачі написав:Євро продавати дешевше собівартості (41.50) точно не буду.
41,50 :shock:
это подарочный вариант? желтыми с номерами по порядку :)
flysoulfly
 
Повідомлень: 1607
З нами з: 13.01.09
Подякував: 665 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:это подарочный вариант? желтыми с номерами по порядку
По такому курсу привезли їх з крайньої туристичної поїздки.
Хай поки полежать.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 626
З нами з: 29.07.22
Подякував: 54 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:57

  asti написав: не Бейрут... :(

Упс! Уже 38,35 максимум... :(
да...

И если следовать демагогической логике большинства недавних статеек финансовых аналитиков такого себе пошиба - наверное, вчера и позавчера цветы и подарки, если и покупались, то прямо за доллары. Т.к. после праздника явно не прибавилось новых покупателей валюты (продавцов праздничных ништяков).
flysoulfly
 
Повідомлень: 1607
З нами з: 13.01.09
Подякував: 665 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:01

  flysoulfly написав:Т.к. после праздника явно не прибавилось новых покупателей валюты (продавцов праздничных ништяков).

Кто ж валюту-то покупает, когда она каждый день дешевеет? :P Разве что те, кто потом будет жаловаться, что продать её получается только "дешевле себестоимости".
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3000
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:03

  Дюрі-бачі написав:привезли їх з крайньої туристичної поїздки.
Хай поки полежать.
а не подскажете, пачку на €10К упаковывают в вакуум?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1607
З нами з: 13.01.09
Подякував: 665 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10377103781037910380>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vvolfovich і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 171, 172, 173
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1729 12724338
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 бер, 2023 11:35
Успіх
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3218, 3219, 3220
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32199 35662630
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 бер, 2023 10:25
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22889694
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6728)
09.03.2023 14:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.