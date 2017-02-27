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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:47
somilitark написав:
По курсу, ви не повірете, але він не змінився:
Зміниться, питання тільки в тому скільки чекати. Мій прогноз: десь 2-3 місяці.
Той же Євро продавати дешевше собівартості (41.50) точно не буду.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:15
flysoulfly написав: чик написав:
как грил дс
это не евро припал, а доллар вырос, по крайней мере в миру...
ну, от перемены мест слагаемых -
может на наличке завтра-послезавтра по евре будет локальное дно, за гривни.
как думаете, евро ниже уже не пойдьот?
или завтра продолжение снижения?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 09 бер, 2023 13:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:16
Собівартість євро
вводимо нові поняття.
Бизнесмен бизнесмену.
-вы называете свою цену
-я называю свою цену
-потом мы оба смеемся и приступаем к серьезному разговору
Киев $ отдает по 38.48
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Игорь
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:19
Игорь написав:
Собівартість євро
вводимо нові поняття.
Бизнесмен бизнесмену.
-вы называете свою цену
-я называю свою цену
-потом мы оба смеемся и приступаем к серьезному разговору
смешно, но...
ну, "собівартість євро" , допустим, 13 евроцентов - иииии шо?
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:43
asti написав:
Походу сегодня падать уже не будем.
38,45 - очень сильный уровень сопротивления в Киеве.
В нашем конечном мухосранске дороже 38,40 не Бейрут...
Упс! Уже 38,35 максимум...
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:45
Дюрі-бачі написав:
Євро продавати дешевше собівартості (41.50) точно не буду.
41,50
это подарочный вариант? желтыми с номерами по порядку
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flysoulfly
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:57
flysoulfly написав:
это подарочный вариант? желтыми с номерами по порядку
По такому курсу привезли їх з крайньої туристичної поїздки.
Хай поки полежать.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:57
asti написав:
не Бейрут...
Упс! Уже 38,35 максимум...
да...
И если следовать демагогической логике большинства недавних статеек финансовых аналитиков такого себе пошиба - наверное, вчера и позавчера цветы и подарки, если и покупались, то прямо за доллары. Т.к. после праздника явно не прибавилось новых покупателей валюты (продавцов праздничных ништяков).
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:01
flysoulfly написав:
Т.к. после праздника явно не прибавилось новых покупателей валюты (продавцов праздничных ништяков).
Кто ж валюту-то покупает, когда она каждый день дешевеет?
Разве что те, кто потом будет жаловаться, что продать её получается только "дешевле себестоимости".
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:03
Дюрі-бачі написав:
привезли їх з крайньої туристичної поїздки.
Хай поки полежать.
а не подскажете, пачку на €10К упаковывают в вакуум?
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