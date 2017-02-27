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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10377103781037910380

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 90
Менше 38,00
8%
7
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
7%
6
39,00-39,50
16%
14
39,50-40,00
12%
11
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
9%
8
41,00-41,50
4%
4
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
7
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:07

  moveton написав:
  flysoulfly написав:Т.к. после праздника явно не прибавилось новых покупателей валюты (продавцов праздничных ништяков).

Кто ж валюту-то покупает, когда она каждый день дешевеет? :P Разве что те, кто потом будет жаловаться, что продать её получается только "дешевле себестоимости".
:mrgreen: я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:10

  flysoulfly написав::mrgreen: я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $

Вряд ли обещали "сразу". Наверное, только "после". К концу февраля, например. Какого-то года.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:15

  flysoulfly написав:
  Дюрі-бачі написав:привезли їх з крайньої туристичної поїздки.
Хай поки полежать.
а не подскажете, пачку на €10К упаковывают в вакуум?

Пачку будь-якої валюти будь який банк може упакувати в плівку. Технологія там не складна головне мати відповідне обладнання та термоусадкову плівку, або вакуумні пакети. Собівартість такого пакування не дуже аелика. Бачив у плівці пачки банкнот номіналом 1 грн.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flysoulfly написав:
  moveton написав:
  flysoulfly написав:Т.к. после праздника явно не прибавилось новых покупателей валюты (продавцов праздничных ништяков).

Кто ж валюту-то покупает, когда она каждый день дешевеет? Разве что те, кто потом будет жаловаться, что продать её получается только "дешевле себестоимости".
:mrgreen: я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $
Тому робимо висновок, що 8 березня ще не завершилося
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:23

  Alien написав:
  flysoulfly написав:а не подскажете, пачку на €10К упаковывают в вакуум?

Пачку будь-якої валюти будь який банк може упакувати в плівку. Технологія там не складна головне мати відповідне обладнання та термоусадкову плівку, або вакуумні пакети. Собівартість такого пакування не дуже аелика. Бачив у плівці пачки банкнот номіналом 1 грн.
спасибо,
просто именно евро я никогда в таких упаковках не видел почему-то.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:29

Нові бенчмарк ОВДП від НБУ. Чим вони цікаві для інвесторів? Прогноз курсу
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:30

  lamal написав:а ще діє постанова нбу , що омежує банки продавать валюту через касу тільки в межах того що люди в ту касу здали ?
діє
vvolfovich
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