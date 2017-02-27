|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 бер, 2023 14:07
moveton написав: flysoulfly написав:
Т.к. после праздника явно не прибавилось новых покупателей валюты (продавцов праздничных ништяков).
Кто ж валюту-то покупает, когда она каждый день дешевеет?
Разве что те, кто потом будет жаловаться, что продать её получается только "дешевле себестоимости".
я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1607
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 14:10
flysoulfly написав:
:mrgreen: я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $
Вряд ли обещали "сразу". Наверное, только "после". К концу февраля, например. Какого-то года.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3000
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 бер, 2023 14:15
flysoulfly написав: Дюрі-бачі написав:
привезли їх з крайньої туристичної поїздки.
Хай поки полежать.
а не подскажете, пачку на €10К упаковывают в вакуум?
Пачку будь-якої валюти будь який банк може упакувати в плівку. Технологія там не складна головне мати відповідне обладнання та термоусадкову плівку, або вакуумні пакети. Собівартість такого пакування не дуже аелика. Бачив у плівці пачки банкнот номіналом 1 грн.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1519
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 09 бер, 2023 14:18
flysoulfly написав:
moveton написав: flysoulfly написав:
Т.к. после праздника явно не прибавилось новых покупателей валюты (продавцов праздничных ништяков).
Кто ж валюту-то покупает, когда она каждый день дешевеет?
Разве что те, кто потом будет жаловаться, что продать её получается только "дешевле себестоимости".
я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $
Тому робимо висновок, що 8 березня ще не завершилося
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 2034
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 14:23
Alien написав: flysoulfly написав:
а не подскажете, пачку на €10К упаковывают в вакуум?
Пачку будь-якої валюти будь який банк може упакувати в плівку. Технологія там не складна головне мати відповідне обладнання та термоусадкову плівку, або вакуумні пакети. Собівартість такого пакування не дуже аелика. Бачив у плівці пачки банкнот номіналом 1 грн.
спасибо,
просто именно евро я никогда в таких упаковках не видел почему-то.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1607
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 14:29
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 3571
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 911 раз.
- Подякували: 1905 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 14:30
lamal написав:
а ще діє постанова нбу , що омежує банки продавать валюту через касу тільки в межах того що люди в ту касу здали ?
діє
-
vvolfovich
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 05.08.14
- Подякував: 325 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1729
|12724342
|
Чет 09 бер, 2023 11:35
Успіх
|
|32199
|35662634
|
Чет 09 бер, 2023 10:25
чик
|
|7975
|22889694
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|