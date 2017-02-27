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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1037810379103801038110382>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 90
Менше 38,00
8%
7
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
7%
6
39,00-39,50
16%
14
39,50-40,00
12%
11
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
9%
8
41,00-41,50
4%
4
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
7
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:07

  moveton написав:
  flysoulfly написав:Т.к. после праздника явно не прибавилось новых покупателей валюты (продавцов праздничных ништяков).

Кто ж валюту-то покупает, когда она каждый день дешевеет? :P Разве что те, кто потом будет жаловаться, что продать её получается только "дешевле себестоимости".
:mrgreen: я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:10

  flysoulfly написав::mrgreen: я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $

Вряд ли обещали "сразу". Наверное, только "после". К концу февраля, например. Какого-то года.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:15

  flysoulfly написав:
  Дюрі-бачі написав:привезли їх з крайньої туристичної поїздки.
Хай поки полежать.
а не подскажете, пачку на €10К упаковывают в вакуум?

Пачку будь-якої валюти будь який банк може упакувати в плівку. Технологія там не складна головне мати відповідне обладнання та термоусадкову плівку, або вакуумні пакети. Собівартість такого пакування не дуже аелика. Бачив у плівці пачки банкнот номіналом 1 грн.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flysoulfly написав:
  moveton написав:
  flysoulfly написав:Т.к. после праздника явно не прибавилось новых покупателей валюты (продавцов праздничных ништяков).

Кто ж валюту-то покупает, когда она каждый день дешевеет? Разве что те, кто потом будет жаловаться, что продать её получается только "дешевле себестоимости".
:mrgreen: я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $
Тому робимо висновок, що 8 березня ще не завершилося
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:23

  Alien написав:
  flysoulfly написав:а не подскажете, пачку на €10К упаковывают в вакуум?

Пачку будь-якої валюти будь який банк може упакувати в плівку. Технологія там не складна головне мати відповідне обладнання та термоусадкову плівку, або вакуумні пакети. Собівартість такого пакування не дуже аелика. Бачив у плівці пачки банкнот номіналом 1 грн.
спасибо,
просто именно евро я никогда в таких упаковках не видел почему-то.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:29

Нові бенчмарк ОВДП від НБУ. Чим вони цікаві для інвесторів? Прогноз курсу
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:30

  lamal написав:а ще діє постанова нбу , що омежує банки продавать валюту через касу тільки в межах того що люди в ту касу здали ?
діє
vvolfovich
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:31

Шановні форумчани, нагадую!
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Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:34

  moveton написав:
  flysoulfly написав::mrgreen: я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $

Вряд ли обещали "сразу". Наверное, только "после". К концу февраля, например. Какого-то года.

Читал и конкретные даты. А именно:
-8.03 после обеда это должны были быть самые ушлые цветочники, когда их конкуренты ещё продают цветы, эти пока не начался рост, занимают очередь в обменку.
-12.03 этот рост ожидается на следующий день после поднятия лимитов резервирования. То есть после 11 марта банкам уже не нужно будет продавать зелень под увеличение своих резервов.
-16.03 на эту дату запланирован очень серьезный рост, так как будут менять оф.курс.

И это все при условии спокойствия на фронте. А если нет, тогда ой ..

И можно было бы поржать с этих заявлений, если бы в то время когда эти прогнозы давались, кто-то сказал что будет иначе. А если тихонько сидим и не знаем какой курс будет завтра, тогда и смеемся не громко, а скорее по-дружески подкалываем.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:36

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, нагадую!
Колеги записують подкасти щодня.
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін

Може б зразу в ютюб чи телегу?
Зайшов з телефона, у мене не запустилося. Навіщо мені такі ігри?
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 09 бер, 2023 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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