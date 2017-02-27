Додано: Чет 09 бер, 2023 14:34

moveton написав: flysoulfly написав: :mrgreen: я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $ :mrgreen: я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $

Вряд ли обещали "сразу". Наверное, только "после". К концу февраля, например. Какого-то года. Вряд ли обещали "сразу". Наверное, только "после". К концу февраля, например. Какого-то года.

Читал и конкретные даты. А именно:-8.03 после обеда это должны были быть самые ушлые цветочники, когда их конкуренты ещё продают цветы, эти пока не начался рост, занимают очередь в обменку.-12.03 этот рост ожидается на следующий день после поднятия лимитов резервирования. То есть после 11 марта банкам уже не нужно будет продавать зелень под увеличение своих резервов.-16.03 на эту дату запланирован очень серьезный рост, так как будут менять оф.курс.И это все при условии спокойствия на фронте. А если нет, тогда ой ..И можно было бы поржать с этих заявлений, если бы в то время когда эти прогнозы давались, кто-то сказал что будет иначе. А если тихонько сидим и не знаем какой курс будет завтра, тогда и смеемся не громко, а скорее по-дружески подкалываем.