Дюрі-бачі написав:привезли їх з крайньої туристичної поїздки. Хай поки полежать.
а не подскажете, пачку на €10К упаковывают в вакуум?
Пачку будь-якої валюти будь який банк може упакувати в плівку. Технологія там не складна головне мати відповідне обладнання та термоусадкову плівку, або вакуумні пакети. Собівартість такого пакування не дуже аелика. Бачив у плівці пачки банкнот номіналом 1 грн.
flysoulfly написав:а не подскажете, пачку на €10К упаковывают в вакуум?
Пачку будь-якої валюти будь який банк може упакувати в плівку. Технологія там не складна головне мати відповідне обладнання та термоусадкову плівку, або вакуумні пакети. Собівартість такого пакування не дуже аелика. Бачив у плівці пачки банкнот номіналом 1 грн.
спасибо, просто именно евро я никогда в таких упаковках не видел почему-то.
flysoulfly написав::mrgreen: я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $
Вряд ли обещали "сразу". Наверное, только "после". К концу февраля, например. Какого-то года.
Читал и конкретные даты. А именно: -8.03 после обеда это должны были быть самые ушлые цветочники, когда их конкуренты ещё продают цветы, эти пока не начался рост, занимают очередь в обменку. -12.03 этот рост ожидается на следующий день после поднятия лимитов резервирования. То есть после 11 марта банкам уже не нужно будет продавать зелень под увеличение своих резервов. -16.03 на эту дату запланирован очень серьезный рост, так как будут менять оф.курс.
И это все при условии спокойствия на фронте. А если нет, тогда ой ..
И можно было бы поржать с этих заявлений, если бы в то время когда эти прогнозы давались, кто-то сказал что будет иначе. А если тихонько сидим и не знаем какой курс будет завтра, тогда и смеемся не громко, а скорее по-дружески подкалываем.