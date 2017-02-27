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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 бер, 2023 14:40
Игорь написав:
-16.03 на эту дату запланирован очень серьезный рост, так как будут менять оф.курс.
О_о з якого дива?
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:41
moveton написав: flysoulfly написав:
:mrgreen: я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $
Вряд ли обещали "сразу". Наверное, только "после". К концу февраля, например. Какого-то года.
сьогодні в ПОВі касир з файсом аналітіка сказала, что долар підросте після свят
-яких? паски?
-ні , після майських
-та їх в країні не святкюють
-я святкую (відповіла касир)
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Додано: Чет 09 бер, 2023 15:18
Дюрі-бачі написав: Игорь написав:
-16.03 на эту дату запланирован очень серьезный рост, так как будут менять оф.курс.
О_о з якого дива?
Потому что цибуля 1.2$ а наш человек хочет чтобы хотябы 0.8$ была
это ж главный продукт на столе. Средняя семья за год тонну съедает
Востаннє редагувалось Игорь
в Чет 09 бер, 2023 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 15:23
Игорь написав:
Потому что цибуля 1.2$ а наш человек хочет чтобы хотябы 0.8$ была
при курсі 38,4т цибуля коштує 1,3$, при курсі 37 буде 1,35$
карусель з конвертацією скінчилася
починайте дивись на грн депо 3 міс під 17%
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Додано: Чет 09 бер, 2023 15:25
Поки що Київ залізно тримає 38,40 на прийом, але можна
і по 38,43 і по 38,45 здати. Господи, чому я живу у цьому мухосранську де ніхто дорожче 38,35 не хоче брати!
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Додано: Чет 09 бер, 2023 15:27
asti
не ганьбися, синку
у нас теж 38,35 ми не скиглимо
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Додано: Чет 09 бер, 2023 15:30
prodigy написав:
карусель з конвертацією скінчилася
Не скінчилась, а поки на паузі. Туризм теж був на паузі восени, але потім відновився...
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Додано: Чет 09 бер, 2023 15:44
asti написав:
Поки що Київ залізно тримає 38,40 на прийом, але можна
і по 38,43 і по 38,45 здати. Господи, чому я живу у цьому мухосранську де ніхто
дорожче 38,35 не хоче брати
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Приїзджайте в Бахмут - тут візьмуть дорого! Ціною життя!
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