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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10379103801038110382>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 90
Менше 38,00
8%
7
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
7%
6
39,00-39,50
16%
14
39,50-40,00
12%
11
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
9%
8
41,00-41,50
4%
4
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
7
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:37

  moveton написав:
  flysoulfly написав::mrgreen: я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $

Вряд ли обещали "сразу". Наверное, только "после". К концу февраля, например. Какого-то года.


рост бывает и отрицательным :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь написав:-16.03 на эту дату запланирован очень серьезный рост, так как будут менять оф.курс.

О_о з якого дива?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:41

  moveton написав:
  flysoulfly написав::mrgreen: я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $

Вряд ли обещали "сразу". Наверное, только "после". К концу февраля, например. Какого-то года.


сьогодні в ПОВі касир з файсом аналітіка сказала, что долар підросте після свят
-яких? паски?
-ні , після майських
-та їх в країні не святкюють
-я святкую (відповіла касир) :wink:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:52

  prodigy написав:
  moveton написав:сьогодні в ПОВі касир з файсом аналітіка сказала, что долар підросте після свят
:mrgreen: аналитик, разжалованный в кассиры
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:18

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь написав:-16.03 на эту дату запланирован очень серьезный рост, так как будут менять оф.курс.

О_о з якого дива?

Потому что цибуля 1.2$ а наш человек хочет чтобы хотябы 0.8$ была :) это ж главный продукт на столе. Средняя семья за год тонну съедает
Востаннє редагувалось Игорь в Чет 09 бер, 2023 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь написав:Потому что цибуля 1.2$ а наш человек хочет чтобы хотябы 0.8$ была


при курсі 38,4т цибуля коштує 1,3$, при курсі 37 буде 1,35$

карусель з конвертацією скінчилася
починайте дивись на грн депо 3 міс під 17%
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:25

Поки що Київ залізно тримає 38,40 на прийом, але можна
і по 38,43 і по 38,45 здати. Господи, чому я живу у цьому мухосранську де ніхто дорожче 38,35 не хоче брати!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:27

asti

не ганьбися, синку
у нас теж 38,35 ми не скиглимо
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:карусель з конвертацією скінчилася
Не скінчилась, а поки на паузі. Туризм теж був на паузі восени, але потім відновився...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:44

  asti написав:Поки що Київ залізно тримає 38,40 на прийом, але можна
і по 38,43 і по 38,45 здати. Господи, чому я живу у цьому мухосранську де ніхто дорожче 38,35 не хоче брати!
Приїзджайте в Бахмут - тут візьмуть дорого! Ціною життя! ;) :D
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