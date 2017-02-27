Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............09.03.2023.........10.03.2023 дата розрахунку............08.03.2023..........09.03.2023 Євро...............................38,5671...............38,6201...+0.14% Долар США....................36,5686...............36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0561 (вчера 1.0547)
Индекс доллара DXY в 15-00 105.46 (вчера 105.64). Плавно откатываемся после бурного роста. Ничего необычного.
Первые 2 дня этой недели, как и в пятницу, клиентское предложение валюты превышало спрос. Такого затяжного профицита я за последний год не припоминаю. Общий дефицит на МБ выглядит весьма умеренным.
flysoulfly написав:а не подскажете, пачку на €10К упаковывают в вакуум?
Пачку будь-якої валюти будь який банк може упакувати в плівку. Технологія там не складна головне мати відповідне обладнання та термоусадкову плівку, або вакуумні пакети. Собівартість такого пакування не дуже аелика. Бачив у плівці пачки банкнот номіналом 1 грн.
спасибо, просто именно евро я никогда в таких упаковках не видел почему-то.
Колись по роботі довелось потрапити до грошового сховища регіонального управління ПриватБанку - там було на залишках більше десятка різних валют. В Плівці було усе - і повні пачки, і збірні пачки, і навіть окремі неповні корінці. Їх так бепечніше та швидше передавати між касовими працівниками - не треба кожного разу перераховувати - передача здійснюється згідно написів на накладці, відповільність за достовірність несе особа яка накладку підписала. А цілісність плівка підтверджує, що з моменту пакування ніхто до вкладення доступу не мав. Звичайно і пакування, і розпакування здійснювалось під камерами де дії працівників фіксувались на випадок виникнення спірних питань. Видавати клієнтам в плівці - касири теж мають право. Чи розривати плівку та перераховувати полистно - справа клієнта. Тому в плівці може бути будь-яка сума і будь-яка валюта