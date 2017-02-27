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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10380103811038210383>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 91
Менше 38,00
8%
7
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
7%
6
39,00-39,50
15%
14
39,50-40,00
13%
12
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
9%
8
41,00-41,50
4%
4
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
7
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:30

  flysoulfly написав:
  Alien написав:
  flysoulfly написав:а не подскажете, пачку на €10К упаковывают в вакуум?

Пачку будь-якої валюти будь який банк може упакувати в плівку. Технологія там не складна головне мати відповідне обладнання та термоусадкову плівку, або вакуумні пакети. Собівартість такого пакування не дуже аелика. Бачив у плівці пачки банкнот номіналом 1 грн.
спасибо,
просто именно евро я никогда в таких упаковках не видел почему-то.

Колись по роботі довелось потрапити до грошового сховища регіонального управління ПриватБанку - там було на залишках більше десятка різних валют. В Плівці було усе - і повні пачки, і збірні пачки, і навіть окремі неповні корінці. Їх так бепечніше та швидше передавати між касовими працівниками - не треба кожного разу перераховувати - передача здійснюється згідно написів на накладці, відповільність за достовірність несе особа яка накладку підписала. А цілісність плівка підтверджує, що з моменту пакування ніхто до вкладення доступу не мав. Звичайно і пакування, і розпакування здійснювалось під камерами де дії працівників фіксувались на випадок виникнення спірних питань. Видавати клієнтам в плівці - касири теж мають право. Чи розривати плівку та перераховувати полистно - справа клієнта.
Тому в плівці може бути будь-яка сума і будь-яка валюта
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:Поки що Київ залізно тримає 38,40 на прийом, але можна
і по 38,43 і по 38,45 здати. Господи, чому я живу у цьому мухосранську де ніхто дорожче 38,35 не хоче брати!
Ви там, в вашому мухосранську, мало цибулі їсте. Треба піднажати щоб курси стали краще
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

До кінця третього кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою України становив 107 мільярдів доларів в еквіваленті. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram. © https://gloss.ua/ua/sobytiya/139836-nat ... -sistemoju

Якщо повірити цій цифрі та врахувати дефляцію і девал, то реальні заощадження українців знизились щонайменше на 7% за два місяці. Так десь на 8 млрд $ в цінах початку року.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:48

  prodigy написав:asti

не ганьбися, синку
у нас теж 38,35 ми не скиглимо

Так у вас хоч море під боком! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:50

  Boundless написав:
asti написав:Поки що Київ залізно тримає 38,40 на прийом, але можна
і по 38,43 і по 38,45 здати. Господи, чому я живу у цьому мухосранську де ніхто дорожче 38,35 не хоче брати!
Ви там, в вашому мухосранську, мало цибулі їсте. Треба піднажати щоб курси стали краще
Цибулі ми їмо нормально, але у нас своя!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:15

  asti написав:Поки що Київ залізно тримає 38,40 на прийом, але можна
і по 38,43 і по 38,45 здати. Господи, чому я живу у цьому мухосранську де ніхто дорожче 38,35 не хоче брати!

і що мішає в 5 ранку сісти у електричку і в обід бути у столиці ?
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:18

  asti написав:
  prodigy написав:asti

не ганьбися, синку
у нас теж 38,35 ми не скиглимо

Так у вас хоч море під боком! :) :)

море заміновано
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:44

  J написав:
  asti написав:Поки що Київ залізно тримає 38,40 на прийом, але можна
і по 38,43 і по 38,45 здати. Господи, чому я живу у цьому мухосранську де ніхто дорожче 38,35 не хоче брати!

і що мішає в 5 ранку сісти у електричку і в обід бути у столиці ?
Люди у пікселі...
asti
 
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Неурожай цибулі у лютому місяці? :?
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:15

  prodigy написав:
  asti написав:
  prodigy написав:asti

не ганьбися, синку
у нас теж 38,35 ми не скиглимо

Так у вас хоч море під боком! :) :)

море заміновано

То від кацапів мабуть
Для кєфалі та мартовського бічка воно вільне та безпечне
А ще й калкан на гриль до пасхі підійде
барабашов
 
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