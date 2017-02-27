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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10380103811038210383

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 91
Менше 38,00
8%
7
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
7%
6
39,00-39,50
15%
14
39,50-40,00
13%
12
40,00-40,50
24%
22
40,50-41,00
9%
8
41,00-41,50
4%
4
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
7
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:26

  Vadim_ написав:Неурожай цибулі у лютому місяці? :?

Петя взялся за старое , сам меняет ценники на цыбулю , и других заставляет .
Frez
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:28

  Frez написав:
  Vadim_ написав:Неурожай цибулі у лютому місяці? :?

Петя взялся за старое , сам меняет ценники на цыбулю , и других заставляет .

Компенсирует помощь фронту ?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 09 бер, 2023 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:36

  Vadim_ написав:
  Frez написав:
  Vadim_ написав:Неурожай цибулі у лютому місяці? :?

Петя взялся за старое , сам меняет ценники на цыбулю , и других заставляет .

Компенсирует помощь фронту ?

Помогает собрать Притуле , на второй спутник . :wink:
Frez
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:45

Есть немного интересных графиков. Никакого отношения к Украине они не имеют. Просто для общего развития. Если Сибарит прокомментирует будет замечательно.

1 Денежная масса во время войн. США. Это к вопросу о том, что нас ждет после окончания войны. Хотя сравнивать некорректно, потому как ситуация не то что совсем, а я бы сказал кардинально разная каждый вывод сделает сам.
Зображення

2 Денежная масса и инфляция США.
Зображення

3 Стоимость дюжины яиц в США, это к вопросу о стоимости лука в Украине.
Зображення

4 Стоимость транспортировки 40 футового контейнера. Помнится эту тему рассматривали здесь во времена пандемии.
Зображення
Игорь
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1
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:56

фігура ТА опаноги - розворіт тренди

  prodigy написав:
  Игорь написав:Потому что цибуля 1.2$ а наш человек хочет чтобы хотябы 0.8$ была


при курсі 38,4т цибуля коштує 1,3$, при курсі 37 буде 1,35$

карусель з конвертацією скінчилася
починайте дивись на грн депо 3 міс під 17%

38.4 такий курс був 28.2.23,
виходячи з ТА можна сказати, що рівень два рази протестували, але не пробили,
згідно якоїсь там фігури ("опа-ноги") того ж ТА має бути розворіт тренди

  asti написав:Поки що Київ залізно тримає 38,40 на прийом, але можна
і по 38,43 і по 38,45 здати. Господи, чому я живу у цьому мухосранську де ніхто дорожче 38,35 не хоче брати!
flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь написав:1 Денежная масса во время войн. США.
Нам не на США треба дивитись, а на Південну Корею чи Францію
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:35

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь написав:1 Денежная масса во время войн. США.
Нам не на США треба дивитись, а на Південну Корею чи Францію

головне щоб не на Сомалі
bamper
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  #<1 ... 10380103811038210383
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