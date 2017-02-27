Петя взялся за старое , сам меняет ценники на цыбулю , и других заставляет .
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:26
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:28
Компенсирует помощь фронту ?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 09 бер, 2023 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:36
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:45
Есть немного интересных графиков. Никакого отношения к Украине они не имеют. Просто для общего развития. Если Сибарит прокомментирует будет замечательно.
1 Денежная масса во время войн. США. Это к вопросу о том, что нас ждет после окончания войны. Хотя сравнивать некорректно, потому как ситуация не то что совсем, а я бы сказал кардинально разная каждый вывод сделает сам.
2 Денежная масса и инфляция США.
3 Стоимость дюжины яиц в США, это к вопросу о стоимости лука в Украине.
4 Стоимость транспортировки 40 футового контейнера. Помнится эту тему рассматривали здесь во времена пандемии.
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:56
фігура ТА опаноги - розворіт тренди
38.4 такий курс був 28.2.23,
виходячи з ТА можна сказати, що рівень два рази протестували, але не пробили,
згідно якоїсь там фігури ("опа-ноги") того ж ТА має бути розворіт тренди
Додано: Чет 09 бер, 2023 20:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 09 бер, 2023 20:35
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|