Петя взялся за старое , сам меняет ценники на цыбулю , и других заставляет .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:26
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:28
Компенсирует помощь фронту ?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 09 бер, 2023 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:36
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:45
Есть немного интересных графиков. Никакого отношения к Украине они не имеют. Просто для общего развития. Если Сибарит прокомментирует будет замечательно.
1 Денежная масса во время войн. США. Это к вопросу о том, что нас ждет после окончания войны. Хотя сравнивать некорректно, потому как ситуация не то что совсем, а я бы сказал кардинально разная каждый вывод сделает сам.
2 Денежная масса и инфляция США.
3 Стоимость дюжины яиц в США, это к вопросу о стоимости лука в Украине.
4 Стоимость транспортировки 40 футового контейнера. Помнится эту тему рассматривали здесь во времена пандемии.
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:56
фігура ТА опаноги - розворіт тренди
38.4 такий курс був 28.2.23,
виходячи з ТА можна сказати, що рівень два рази протестували, але не пробили,
згідно якоїсь там фігури ("опа-ноги") того ж ТА має бути розворіт тренди
Додано: Чет 09 бер, 2023 20:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 09 бер, 2023 20:35
Додано: Чет 09 бер, 2023 20:45
Игорь
Сейчас все объясню (с)
0. Самое интересное, что картинки с сайта из домена уа у меня открылись только через ВПН
1. На графике явно прослеживается цикличность. Далеко не все пики связаны с крупными войнами. Во всяком случае, последний, самый крупный, пик явно ковидный. До этого военные пики повыше, но для меня не очевидно, что является причиной, а что следствием?
Наша ситуация действительно кардинально отличается, но очевидно, что расхлебывать последствия мы будем долго. Волшебник не прилетит и всеобщее благоденствие не организует.
2. Явно видна зависимость и явно виден временной лаг. Инфляция запаздывает. Если исходить из текущего графика и аналогии с предыдущими периодами, пора смягчать монетарную политику.
3. Цены на отдельный продукт мне не говорят вообще ни о чем. По моей информации уровня ОБС, цены на яйца там находятся чуть ли не в противофазе с ценами на остальные продукты. Кстати, примерно месяц тому назад там подешевели бананы
4. Цены на перевозки считаются достаточно надежным и достаточно своевременным критерием состояния экономики. Тут видно явное охлаждение после перегрева. Для усугубления картины могу добавить, что сейчас в США еще и цены на внутренние перевозки существенно упали. Пора смягчать монетарную политику.
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