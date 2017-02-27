Додано: Чет 09 бер, 2023 20:45

Сейчас все объясню (с)0. Самое интересное, что картинки с сайта из домена уа у меня открылись только через ВПН1. На графике явно прослеживается цикличность. Далеко не все пики связаны с крупными войнами. Во всяком случае, последний, самый крупный, пик явно ковидный. До этого военные пики повыше, но для меня не очевидно, что является причиной, а что следствием?Наша ситуация действительно кардинально отличается, но очевидно, что расхлебывать последствия мы будем долго. Волшебник не прилетит и всеобщее благоденствие не организует.2. Явно видна зависимость и явно виден временной лаг. Инфляция запаздывает. Если исходить из текущего графика и аналогии с предыдущими периодами, пора смягчать монетарную политику.3. Цены на отдельный продукт мне не говорят вообще ни о чем. По моей информации уровня ОБС, цены на яйца там находятся чуть ли не в противофазе с ценами на остальные продукты. Кстати, примерно месяц тому назад там подешевели бананы4. Цены на перевозки считаются достаточно надежным и достаточно своевременным критерием состояния экономики. Тут видно явное охлаждение после перегрева. Для усугубления картины могу добавить, что сейчас в США еще и цены на внутренние перевозки существенно упали. Пора смягчать монетарную политику.