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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10381103821038310384>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.8 5 94
Менше 38,00
7%
7
38,00-38,50
9%
8
38,50-39,00
6%
6
39,00-39,50
15%
14
39,50-40,00
13%
12
40,00-40,50
23%
22
40,50-41,00
9%
8
41,00-41,50
5%
5
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
7%
7
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:26

  Vadim_ написав:Неурожай цибулі у лютому місяці? :?

Петя взялся за старое , сам меняет ценники на цыбулю , и других заставляет .
Frez
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:28

  Frez написав:
  Vadim_ написав:Неурожай цибулі у лютому місяці? :?

Петя взялся за старое , сам меняет ценники на цыбулю , и других заставляет .

Компенсирует помощь фронту ?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 09 бер, 2023 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:36

  Vadim_ написав:
  Frez написав:
  Vadim_ написав:Неурожай цибулі у лютому місяці? :?

Петя взялся за старое , сам меняет ценники на цыбулю , и других заставляет .

Компенсирует помощь фронту ?

Помогает собрать Притуле , на второй спутник . :wink:
Frez
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:45

Есть немного интересных графиков. Никакого отношения к Украине они не имеют. Просто для общего развития. Если Сибарит прокомментирует будет замечательно.

1 Денежная масса во время войн. США. Это к вопросу о том, что нас ждет после окончания войны. Хотя сравнивать некорректно, потому как ситуация не то что совсем, а я бы сказал кардинально разная каждый вывод сделает сам.
Зображення

2 Денежная масса и инфляция США.
Зображення

3 Стоимость дюжины яиц в США, это к вопросу о стоимости лука в Украине.
Зображення

4 Стоимость транспортировки 40 футового контейнера. Помнится эту тему рассматривали здесь во времена пандемии.
Зображення
Игорь
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1
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:56

фігура ТА опаноги - розворіт тренди

  prodigy написав:
  Игорь написав:Потому что цибуля 1.2$ а наш человек хочет чтобы хотябы 0.8$ была


при курсі 38,4т цибуля коштує 1,3$, при курсі 37 буде 1,35$

карусель з конвертацією скінчилася
починайте дивись на грн депо 3 міс під 17%

38.4 такий курс був 28.2.23,
виходячи з ТА можна сказати, що рівень два рази протестували, але не пробили,
згідно якоїсь там фігури ("опа-ноги") того ж ТА має бути розворіт тренди

  asti написав:Поки що Київ залізно тримає 38,40 на прийом, але можна
і по 38,43 і по 38,45 здати. Господи, чому я живу у цьому мухосранську де ніхто дорожче 38,35 не хоче брати!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь написав:1 Денежная масса во время войн. США.
Нам не на США треба дивитись, а на Південну Корею чи Францію
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:35

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь написав:1 Денежная масса во время войн. США.
Нам не на США треба дивитись, а на Південну Корею чи Францію

головне щоб не на Сомалі
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:45

Игорь
Сейчас все объясню (с) :)

0. Самое интересное, что картинки с сайта из домена уа у меня открылись только через ВПН :shock:
1. На графике явно прослеживается цикличность. Далеко не все пики связаны с крупными войнами. Во всяком случае, последний, самый крупный, пик явно ковидный. До этого военные пики повыше, но для меня не очевидно, что является причиной, а что следствием?
Наша ситуация действительно кардинально отличается, но очевидно, что расхлебывать последствия мы будем долго. Волшебник не прилетит и всеобщее благоденствие не организует.
2. Явно видна зависимость и явно виден временной лаг. Инфляция запаздывает. Если исходить из текущего графика и аналогии с предыдущими периодами, пора смягчать монетарную политику.
3. Цены на отдельный продукт мне не говорят вообще ни о чем. По моей информации уровня ОБС, цены на яйца там находятся чуть ли не в противофазе с ценами на остальные продукты. Кстати, примерно месяц тому назад там подешевели бананы :)
4. Цены на перевозки считаются достаточно надежным и достаточно своевременным критерием состояния экономики. Тут видно явное охлаждение после перегрева. Для усугубления картины могу добавить, что сейчас в США еще и цены на внутренние перевозки существенно упали. Пора смягчать монетарную политику.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:50

  Сибарит написав:Пора смягчать монетарную политику.

Для чого, щоб сировина полетіла в небеса і бензоколонка отримала більші гроші на війну?
Стратегічна місія це зупинити ньюрейх в 4-й світовій війні(3-тя була холодна війна), американцям підкинуть пільгами, якщо вони не зможуть тягнути свої кредити по новим прайсам, тобто обліковим ставкам.
Так що з точки зору економіки Ви праві, але зараз війна, треба сателіт чінараша трохи приземлити, щоб у них зіркова хвороба не загострювалась, і ці недоімперії займались власними кріпаками і більше думали чим їх годувати...

По курсу, свято продовжується, Приват наливає по 38.35,
Київ закінчив день 38.39 на 39.43, це найвужче.
Багато обмінок не встигають за ревальвацієй і трохи випереджають події і не ставлять більше 38.30 на прийом.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Так що з точки зору економіки Ви праві

Да, я рассуждал с точки зрения экономики, коль обсуждаем графики экономических параметров.
  somilitark написав:треба сателіт чінараша трохи приземлити, щоб у них зіркова хвороба не загострювалась

А вот тут, к сожалению, все несколько сложнее.
Если с рашей все верно, то с Китаем так не получится. Китай - очень крупный импортер ресурсов, и их дешевизна ему выгодна. Выходит, что с двумя достаточно серьезными противниками бороться нужно противоположными методами. При этом нужно учитывать, что экономика Китая достаточно сильна, чтобы в противостоянии стоило заботиться о состоянии своей.
А если еще небезосновательно заподозрить, что Китай начал экономическую войну значительно раньше, чем его стали воспринимать как серьезного соперника, все становится совсем сложно.
Чтобы не заканчивать совсем уж пессимистично, замечу, что степень единства чинараши, на мой взгляд, сильно преувеличена. Китайцы - ребята очень хитрые, они рашу используют, пережуют и выплюнут.
Сибарит
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