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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10381103821038310384

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.8 5 94
Менше 38,00
7%
7
38,00-38,50
9%
8
38,50-39,00
6%
6
39,00-39,50
15%
14
39,50-40,00
13%
12
40,00-40,50
23%
22
40,50-41,00
9%
8
41,00-41,50
5%
5
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
7%
7
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 00:21

  Сибарит написав:
  somilitark написав:Так що з точки зору економіки Ви праві

Да, я рассуждал с точки зрения экономики, коль обсуждаем графики экономических параметров.
  somilitark написав:треба сателіт чінараша трохи приземлити, щоб у них зіркова хвороба не загострювалась

А вот тут, к сожалению, все несколько сложнее.
Если с рашей все верно, то с Китаем так не получится. Китай - очень крупный импортер ресурсов, и их дешевизна ему выгодна. Выходит, что с двумя достаточно серьезными противниками бороться нужно противоположными методами. При этом нужно учитывать, что экономика Китая достаточно сильна, чтобы в противостоянии стоило заботиться о состоянии своей.
А если еще небезосновательно заподозрить, что Китай начал экономическую войну значительно раньше, чем его стали воспринимать как серьезного соперника, все становится совсем сложно.
Чтобы не заканчивать совсем уж пессимистично, замечу, что степень единства чинараши, на мой взгляд, сильно преувеличена. Китайцы - ребята очень хитрые, они рашу используют, пережуют и выплюнут.

У Чіни теж з фінансами не дуже, іпотечна бульбашка, плюс дуже багато контор не можуть обслуговувати свої борги. Ті 3 трильйони що вони назбирали, можуть бути не такими великими грошима, якщо США захочуть трохи покошмарити вузькопльоночних.
Так ось високі ставки ФРС не дадуть більше експортувати Китаю власних товарів, бо США свідомо гальмують споживчий попит по всьому світу високими ставками, тобто виходить будуть загострюватись внутрішні економічні проблеми, то що Чіна взяла нафту і прочі ресурси дешевше це ще пів справи, з неї зробили товари, які продати не можуть, ось і виходить, що доданої вартості тримати все на плаву немає.
Ось що я мав на увазі, головне це експорт Чіни, який погано продається, а експорт в структурі ВВП Чіни "всього навсього" 85% :lol:
Плюс США дає натяки Чіні, що за допомогу бензоколонці будуть санкції, поки що почали з постачальників запчастин до іранських мопедів, але точно сказали, що це може бути тільки початок історії.
Багатоходовочка, так що ставки тільки вверх, поки не розрулиться питання гітлерівських натяків у поведінці бензоколонки і Сі. Заодно Сі повинен зрозуміти, що навіть косо дивитися у бік Тайваня не можна)))
Ятакгадаю(с).
А ось по гривні цікаво, Пишний теж виходить жорсткий монетарник і кроки чорного курса у бік офіційного прискорюються...
п.с. до курса 38 залишилось трохи більше 40 копійок, а у Привата всього навсього 35...
somilitark
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