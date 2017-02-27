somilitark написав:Так що з точки зору економіки Ви праві
Да, я рассуждал с точки зрения экономики, коль обсуждаем графики экономических параметров.
somilitark написав:треба сателіт чінараша трохи приземлити, щоб у них зіркова хвороба не загострювалась
А вот тут, к сожалению, все несколько сложнее. Если с рашей все верно, то с Китаем так не получится. Китай - очень крупный импортер ресурсов, и их дешевизна ему выгодна. Выходит, что с двумя достаточно серьезными противниками бороться нужно противоположными методами. При этом нужно учитывать, что экономика Китая достаточно сильна, чтобы в противостоянии стоило заботиться о состоянии своей. А если еще небезосновательно заподозрить, что Китай начал экономическую войну значительно раньше, чем его стали воспринимать как серьезного соперника, все становится совсем сложно. Чтобы не заканчивать совсем уж пессимистично, замечу, что степень единства чинараши, на мой взгляд, сильно преувеличена. Китайцы - ребята очень хитрые, они рашу используют, пережуют и выплюнут.
У Чіни теж з фінансами не дуже, іпотечна бульбашка, плюс дуже багато контор не можуть обслуговувати свої борги. Ті 3 трильйони що вони назбирали, можуть бути не такими великими грошима, якщо США захочуть трохи покошмарити вузькопльоночних. Так ось високі ставки ФРС не дадуть більше експортувати Китаю власних товарів, бо США свідомо гальмують споживчий попит по всьому світу високими ставками, тобто виходить будуть загострюватись внутрішні економічні проблеми, то що Чіна взяла нафту і прочі ресурси дешевше це ще пів справи, з неї зробили товари, які продати не можуть, ось і виходить, що доданої вартості тримати все на плаву немає. Ось що я мав на увазі, головне це експорт Чіни, який погано продається, а експорт в структурі ВВП Чіни "всього навсього" 85% Плюс США дає натяки Чіні, що за допомогу бензоколонці будуть санкції, поки що почали з постачальників запчастин до іранських мопедів, але точно сказали, що це може бути тільки початок історії. Багатоходовочка, так що ставки тільки вверх, поки не розрулиться питання гітлерівських натяків у поведінці бензоколонки і Сі. Заодно Сі повинен зрозуміти, що навіть косо дивитися у бік Тайваня не можна))) Ятакгадаю(с). А ось по гривні цікаво, Пишний теж виходить жорсткий монетарник і кроки чорного курса у бік офіційного прискорюються... п.с. до курса 38 залишилось трохи більше 40 копійок, а у Привата всього навсього 35...
Тут така фінансова "глибина глибин" обговорюється)) А простому солдату з окопа просто б зрозуміти, що це означає? Чи далі(цього і наступного року) буде дешевшати, чи дорожчати: - продукти харчування? - долар? - побутова техніка? - нерухомість? То що з цього подешевіє, а що здорожчає?
Успіх Питання невірно сформульоване: очевидно, що побутові товари дорожчати будуть всі, питання тільки в тому, як сильно. От вартість нерухомості дуже залежить від місця її розташування: у Львові дорожчає, в Херсоні чи Запоріжжі - знецінюється. Долар поки що падає, але дно відоме (37.45).
Успіх написав:Тут така фінансова "глибина глибин" обговорюється)) А простому солдату з окопа просто б зрозуміти, що це означає? Чи далі(цього і наступного року) буде дешевшати, чи дорожчати: - продукти харчування? - долар? - побутова техніка? - нерухомість? То що з цього подешевіє, а що здорожчає?
Долярчику і всім доброго ранку. Якщо коротко, то долар всіх порве на німецький крест. Промислові товари будуть дешевшати. З їжею і нерухомістю складно, бо на харчі дуже впливають бойові дії( не можливість садити, збирати, зберігати врожай) та ускладнена логістика(доставка). По нерухомості, воїни вигрібають дешеві варіанти, тому ціни на нерухомість до 30 000у.о. за об'єкт всі підвищилися. Бізнес сегмент напевно нас не буде цікавити, там мінус 50%, але все одно цінники там починаються ближче до 100 000. Щодо курсу гривня долар, то нас не повинні цікавити ці маленькі ревальвації, купуйте валюту і не думайте про ціну, нажаль все погане в плані курса нас чекає після перемоги, коли нам вже не будуть давати 3 ярди в місяць і прийдеться жити на свої, курс прийдеться ловити мінімум на позначці 50-60. Сподіваюсь все доступно пояснив, всім гарного дня. На готівці спостерігається маленьке зростання, падіння зупинилось.
Успіх написав:Тут така фінансова "глибина глибин" обговорюється)) А простому солдату з окопа просто б зрозуміти, що це означає? Чи далі(цього і наступного року) буде дешевшати, чи дорожчати: - продукти харчування? - долар? - побутова техніка? - нерухомість? То що з цього подешевіє, а що здорожчає?
Долярчику і всім доброго ранку. Якщо коротко, то долар всіх порве на німецький крест. Промислові товари будуть дешевшати. З їжею і нерухомістю складно, бо на харчі дуже впливають бойові дії( не можливість садити, збирати, зберігати врожай) та ускладнена логістика(доставка). По нерухомості, воїни вигрібають дешеві варіанти, тому ціни на нерухомість до 30 000у.о. за об'єкт всі підвищилися. Бізнес сегмент напевно нас не буде цікавити, там мінус 50%, але все одно цінники там починаються ближче до 100 000. Щодо курсу гривня долар, то нас не повинні цікавити ці маленьки ревальвації, купуйте валюту і не думайте про ціну, нажаль все погане в плані курса нас чекає після перемоги, коли нам вже не будуть давати 3 ярди в місяць і прийдеться жити на свої, курс прийдеться ловити мінімум на позначці 50-60. Сподіваюсь все доступно пояснив, всім гарного дня. На готівці спостерігається маленьке зростання, падіння зупинилось.
Бананы уже готовы к курсу 70... Им там с пальм виднее когда перестанут давать нам помощь, поэтому и не спешат себя уничтожать...
Игорь написав:Есть немного интересных графиков. Никакого отношения к Украине они не имеют. Просто для общего развития. Если Сибарит прокомментирует будет замечательно.
1 Денежная масса во время войн. США. Это к вопросу о том, что нас ждет после окончания войны. Хотя сравнивать некорректно, потому как ситуация не то что совсем, а я бы сказал кардинально разная каждый вывод сделает сам.
2 Денежная масса и инфляция США. ...
а чи ви звернули увагу на що порівняння йде не грошової маси й інфляції, а їх темпів зростання - тобто відсотків.
як на мене, такі аналітики - така собі розвага для мозку, без практичної цінності.
Я предлагаю поменять голосовалку. Так как совершенно очевидно что 90% форумчан попадают со своими 39,50 - 40,50 в молоко по курсу на 1 апреля. Предлагаю новую голосовалку: до какого уровня упадет доллар в 23 году. Мой прогноз: 35,80 на покупку. Предлагайте свои варианты.