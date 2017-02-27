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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:44
Так що виходить я олень? Тільки здав і почали рости 😃😃😃
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ihorsic
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:57
Игорь написав: Shaman написав:
а чи ви звернули увагу на що порівняння йде не грошової маси й інфляції, а їх темпів зростання - тобто відсотків.
як на мене, такі аналітики - така собі розвага для мозку, без практичної цінності.
Для большей реалистичности нам стоило бы нарисовать график в абсолютных величинах, но такая статистика в явном виде мне не встречалась.
Я не уверен, что абсолютные цифры дали бы нам большую реалистичность.
Графики в процентах рисуют не зря - все процессы характеризуются именно динамикой. Если прямо сейчас от любой валюты отрезать ноль или пару, это не изменит экономические процессы. Абсолютные цифры поменяются, а динамика останется прежней.
Даже когда мы тут молимся на "концептуально значимые" отметки курса, мы их вольно или невольно сравниваем с предыдущими или ожидаемыми, оценивая тем самым динамику.
ЗЫ Да, я сразу заметил, что графики в процентах.
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