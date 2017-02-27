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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10382103831038410385

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.8 5 97
Менше 38,00
8%
8
38,00-38,50
9%
9
38,50-39,00
6%
6
39,00-39,50
14%
14
39,50-40,00
12%
12
40,00-40,50
23%
22
40,50-41,00
8%
8
41,00-41,50
5%
5
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
8
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так що виходить я олень? Тільки здав і почали рости 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:57

  Игорь написав:
  Shaman написав:а чи ви звернули увагу на що порівняння йде не грошової маси й інфляції, а їх темпів зростання - тобто відсотків.

як на мене, такі аналітики - така собі розвага для мозку, без практичної цінності.

Для большей реалистичности нам стоило бы нарисовать график в абсолютных величинах, но такая статистика в явном виде мне не встречалась.

Я не уверен, что абсолютные цифры дали бы нам большую реалистичность.
Графики в процентах рисуют не зря - все процессы характеризуются именно динамикой. Если прямо сейчас от любой валюты отрезать ноль или пару, это не изменит экономические процессы. Абсолютные цифры поменяются, а динамика останется прежней.
Даже когда мы тут молимся на "концептуально значимые" отметки курса, мы их вольно или невольно сравниваем с предыдущими или ожидаемыми, оценивая тем самым динамику.

ЗЫ Да, я сразу заметил, что графики в процентах.
Сибарит
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  #<1 ... 10382103831038410385
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