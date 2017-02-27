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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:44
Так що виходить я олень? Тільки здав і почали рости 😃😃😃
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ihorsic
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:57
Игорь написав: Shaman написав:
а чи ви звернули увагу на що порівняння йде не грошової маси й інфляції, а їх темпів зростання - тобто відсотків.
як на мене, такі аналітики - така собі розвага для мозку, без практичної цінності.
Для большей реалистичности нам стоило бы нарисовать график в абсолютных величинах, но такая статистика в явном виде мне не встречалась.
Я не уверен, что абсолютные цифры дали бы нам большую реалистичность.
Графики в процентах рисуют не зря - все процессы характеризуются именно динамикой. Если прямо сейчас от любой валюты отрезать ноль или пару, это не изменит экономические процессы. Абсолютные цифры поменяются, а динамика останется прежней.
Даже когда мы тут молимся на "концептуально значимые" отметки курса, мы их вольно или невольно сравниваем с предыдущими или ожидаемыми, оценивая тем самым динамику.
ЗЫ Да, я сразу заметил, что графики в процентах.
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Сибарит
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:14
Дюрі-бачі написав:
побутові товари дорожчати будуть всі, питання тільки в тому, як сильно
Навряд. Якщо курс буде далі на південь, то і ціни на багато імпорту в грн рано чи пізно знизяться.
Продукти в цілому можуть вверх, хоча окремі позиції, які тільки пізніше стане ясно які, вниз.
Нерухомість як де, але в цілому мала би приземлятись.
Якщо якийсь форс-мажор для нас у вигляді перемоги трампістів і розвороту позиції союзників, то тоді різко все вверх у грн.
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Ой+
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:15
Vadim_ написав: somilitark написав:
Столиця ввечері світить весняні курси, які зігрвають:
Долар 39.77 на 39.85,
ойро 42.25 на 42.40.
Багато хто не вірив в такий розвиток подій, але результат на табло(с).
Міняли Дніпра не вірить в баксопад і тримають $ як смугу фронту у Бахмуті , па 39,85/40,00.
п.с. не витримав , купив трошки
Це зря… Треба було триматися разом з чемоданами гривни!
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Qwerty
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:15
Сегодня смотрю курсы в обменниках у всех разные. Не успевают менять таблички???
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:31
Успіх написав:
Тут така фінансова "глибина глибин" обговорюється))
А простому солдату з окопа просто б зрозуміти, що це означає?
Чи далі(цього і наступного року) буде дешевшати, чи дорожчати:
- продукти харчування?
- долар?
- побутова техніка?
- нерухомість?
То що з цього подешевіє, а що здорожчає?
дорожчати буде все - супутні витрати ростуть а обсяги падають.
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mephala
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:55
Ой+ написав:
Якщо курс буде далі на південь, то і ціни на багато імпорту в грн рано чи пізно знизяться
Курс уже близький до дна. Нижче 36.6 він 100% не впаде, хоча навіть пробиття 37.45 - дуже малоймовірне.
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Дюрі-бачі
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