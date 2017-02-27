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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10383103841038510386>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.7 5 103
Менше 38,00
10%
10
38,00-38,50
10%
10
38,50-39,00
6%
6
39,00-39,50
15%
15
39,50-40,00
14%
14
40,00-40,50
21%
22
40,50-41,00
8%
8
41,00-41,50
5%
5
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так що виходить я олень? Тільки здав і почали рости 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:57

  Игорь написав:
  Shaman написав:а чи ви звернули увагу на що порівняння йде не грошової маси й інфляції, а їх темпів зростання - тобто відсотків.

як на мене, такі аналітики - така собі розвага для мозку, без практичної цінності.

Для большей реалистичности нам стоило бы нарисовать график в абсолютных величинах, но такая статистика в явном виде мне не встречалась.

Я не уверен, что абсолютные цифры дали бы нам большую реалистичность.
Графики в процентах рисуют не зря - все процессы характеризуются именно динамикой. Если прямо сейчас от любой валюты отрезать ноль или пару, это не изменит экономические процессы. Абсолютные цифры поменяются, а динамика останется прежней.
Даже когда мы тут молимся на "концептуально значимые" отметки курса, мы их вольно или невольно сравниваем с предыдущими или ожидаемыми, оценивая тем самым динамику.

ЗЫ Да, я сразу заметил, что графики в процентах.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:побутові товари дорожчати будуть всі, питання тільки в тому, як сильно

Навряд. Якщо курс буде далі на південь, то і ціни на багато імпорту в грн рано чи пізно знизяться.
Продукти в цілому можуть вверх, хоча окремі позиції, які тільки пізніше стане ясно які, вниз.
Нерухомість як де, але в цілому мала би приземлятись.
Якщо якийсь форс-мажор для нас у вигляді перемоги трампістів і розвороту позиції союзників, то тоді різко все вверх у грн.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:15

  Vadim_ написав:
  somilitark написав:Столиця ввечері світить весняні курси, які зігрвають:
Долар 39.77 на 39.85,
ойро 42.25 на 42.40.

Багато хто не вірив в такий розвиток подій, але результат на табло(с).

Міняли Дніпра не вірить в баксопад і тримають $ як смугу фронту у Бахмуті , па 39,85/40,00.
п.с. не витримав , купив трошки

Це зря… Треба було триматися разом з чемоданами гривни!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:15

Сегодня смотрю курсы в обменниках у всех разные. Не успевают менять таблички???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:31

  Успіх написав:Тут така фінансова "глибина глибин" обговорюється))
А простому солдату з окопа просто б зрозуміти, що це означає?
Чи далі(цього і наступного року) буде дешевшати, чи дорожчати:
- продукти харчування?
- долар?
- побутова техніка?
- нерухомість?
То що з цього подешевіє, а що здорожчає?


дорожчати буде все - супутні витрати ростуть а обсяги падають.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Якщо курс буде далі на південь, то і ціни на багато імпорту в грн рано чи пізно знизяться
Курс уже близький до дна. Нижче 36.6 він 100% не впаде, хоча навіть пробиття 37.45 - дуже малоймовірне.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:58

https://ua.korrespondent.net/articles/4 ... i-bankopad
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:14

  Чукча2 написав:https://ua.korrespondent.net/articles/4570162-chy-mozhe-buty-v-ukraini-novyi-bankopad

І що? Закриють збиткові укргази з укрексімами? Чи долиють грошенят, щоб топам на файні зарплати та премії вистачало?
  Дюрі-бачі написав:Курс уже близький до дна. Нижче 36.6 він 100% не впаде, хоча навіть пробиття 37.45 - дуже малоймовірне.

А це був би сильний хід. І аналогії є. Опустити, народ в паніці здає, стоячи в чергах, ну а тоді традиційно.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:28

  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:
Нижче 36.6 він 100% не впаде.
Це чому? Поясніть будь ласка))
asti
 
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