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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:44
asti написав: Дюрі-бачі написав: Ой+ написав:
Нижче 36.6 він 100% не впаде.
Це чому? Поясніть будь ласка))
Хоча би тому, що бюджет складено
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flyman
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