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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10383103841038510386

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.7 5 103
Менше 38,00
10%
10
38,00-38,50
10%
10
38,50-39,00
6%
6
39,00-39,50
15%
15
39,50-40,00
14%
14
40,00-40,50
21%
22
40,50-41,00
8%
8
41,00-41,50
5%
5
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:44

  asti написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:
Нижче 36.6 він 100% не впаде.
Це чому? Поясніть будь ласка))

Хоча би тому, що бюджет складено
flyman
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  #<1 ... 10383103841038510386
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