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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10383103841038510386

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.7 5 107
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
9%
10
38,50-39,00
6%
6
39,00-39,50
14%
15
39,50-40,00
13%
14
40,00-40,50
21%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
6
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:44

  asti написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:
Нижче 36.6 він 100% не впаде.
Це чому? Поясніть будь ласка))

Хоча би тому, що бюджет складено
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:17

  Чукча2 написав:https://ua.korrespondent.net/articles/4570162-chy-mozhe-buty-v-ukraini-novyi-bankopad


такое себе
все банки пошли за вказивками пока что, а не за економичних чинникив

Проминвест, МРБ (он же Сбер) - понятно за звязок с ким
Мегабанк - ну, может, за плохие финпоказники... хотя роль Харькова не последняя, а скорее и первая
СиЧ - тут "зв'язка с ким" не прослеживается, не считая статейки-вброса про Херсон, але...
Форвард - как и первые два, по другой епархии но за то же самое
Ибокс - за упорядочивание рынка нала

в тоже время какие-нибудь конячники или тяжко дышашие Одесситы, завязанные на порт, пока признаков не подают, ну кроме вбросов

даже про Белочки молчат и даже ФГВО через него, хотя Face кое-где засветился
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:18

  Игорь написав:
  Shaman написав:а чи ви звернули увагу на що порівняння йде не грошової маси й інфляції, а їх темпів зростання - тобто відсотків.

як на мене, такі аналітики - така собі розвага для мозку, без практичної цінності.

Для большей реалистичности нам стоило бы нарисовать график в абсолютных величинах, но такая статистика в явном виде мне не встречалась.

по М2 по США можна знайти - але там щось схоже на експоненту за останні 20 років
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............10.03.2023.........13.03.2023
дата розрахунку.............09.03.2023..........10.03.2023
Євро................................38,6201...............38,7426...+0.32%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0594 (вчера 1.0561)

Индекс доллара DXY в 15-00 105.24 (вчера 105.46).
Вчера до вечера еще снижались, а сегодня пока вообще без движения - дневной диапазон колебаний около 0.2%.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:
Нижче 36.6 він 100% не впаде.
Це чому? Поясніть будь ласка))
1. Немає макроекономічних підстав, хіба що НБУ зміцнить офкурс, але це з розряду фантастики
2. Карусельники, як основне джерело зміцнення гривні на готівковому ринку, не будуть продавати долар дешевше ніж купили на депозит
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Це чому? Поясніть будь ласка))
Бо НБУ буде скуповувати надлишки по офіційному курсі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:58

  asti написав:совершенно очевидно что 90% форумчан попадают со своими 39,50 - 40,50 в молоко по курсу на 1 апреля

Не кажи гоп... :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:05

  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:совершенно очевидно что 90% форумчан попадают со своими 39,50 - 40,50 в молоко по курсу на 1 апреля

Не кажи гоп... :)
Я вірю в НБУ та його друкарський станок
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:31

Дніпро , вечір USD 38.50/38.70
Vadim_
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