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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:37
тільки тепер глянув, що ОВДП минулого року розміщували не на рік, а на значно більший термін, зокрема на 30 років https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000225999/
.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 10 бер, 2023 21:47, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:39
Shaman написав: Investor_K написав: sergey_sryvkin написав:
Не кажи гоп...
Я вірю в НБУ та його друкарський станок
якщо хтось не помітив, друкарський станок в класичному розумінні в цьому році не використовували... й напевне в найближчий час не будуть...
Використовували, тільки друкована гривня йшла або в ОВДП або в долар або в депосертифікати НБУ. Поки що вона "зв'язана" цими інструментами.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:33
Дюрі-бачі написав: asti написав:
Це чому? Поясніть будь ласка))
Бо НБУ буде скуповувати надлишки по офіційному курсі.
Так, НБУ можливо й буде у експортерів, а хто У ВАС його буде по такому курсу викупляти - банки, валютники, обмінки... угу?!
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