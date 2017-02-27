Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:37
тільки тепер глянув, що ОВДП минулого року розміщували не на рік, а на значно більший термін, зокрема на 30 років
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000225999/
.
Востаннє редагувалось
Дюрі-бачі
в П'ят 10 бер, 2023 21:47, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:39
Shaman написав: Investor_K написав: sergey_sryvkin написав:
Не кажи гоп...
Я вірю в НБУ та його друкарський станок
якщо хтось не помітив, друкарський станок в класичному розумінні в цьому році не використовували... й напевне в найближчий час не будуть...
Використовували, тільки друкована гривня йшла або в ОВДП або в долар або в депосертифікати НБУ. Поки що вона "зв'язана" цими інструментами.
flyman
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:33
Дюрі-бачі написав: asti написав:
Це чому? Поясніть будь ласка))
Бо НБУ буде скуповувати надлишки по офіційному курсі.
Так, НБУ можливо й буде у експортерів, а хто У ВАС його буде по такому курсу викупляти - банки, валютники, обмінки... угу?!
asti
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:43
https://youtu.be/3bMbqk2oPnY
Не поганий аналіз економіки нашого ворога, хоть і сєпари, але голова у пацанів варить, рекомендую для перегляду.
Коротке резюме: нам треба ще рік протриматись і економіка бензоколонки піде в разнос, можливо вже влітку нас чекають гарні новини.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:45
flyman написав: Shaman написав: Investor_K написав: sergey_sryvkin
Не кажи гоп...
Я вірю в НБУ та його друкарський станок
якщо хтось не помітив, друкарський станок в класичному розумінні в цьому році не використовували... й напевне в найближчий час не будуть...
Використовували, тільки друкована гривня йшла або в ОВДП або в долар або в депосертифікати НБУ. Поки що вона "зв'язана" цими інструментами.
flyman
давайте не будемо взагалі
бо інакше запитаю - а як саме друкували?
не кажучи вже про те, гривня зв'язується, як ви кажете, тільки, коли НБУ продає долар за гривню. ані ОВДП, й тим паче депосертифікати гривню не зв'язують.
коли ваші гроші лежать на поточному рахунку, вони зв'язані чи ні?
Shaman
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:57
Shaman написав: flyman написав: Shaman написав:
якщо хтось не помітив, друкарський станок в класичному розумінні в цьому році не використовували... й напевне в найближчий час не будуть...
Використовували, тільки друкована гривня йшла або в ОВДП або в долар або в депосертифікати НБУ. Поки що вона "зв'язана" цими інструментами.
flyman
давайте не будемо взагалі
бо інакше запитаю - а як саме друкували?
не кажучи вже про те, гривня зв'язується, як ви кажете, тільки, коли НБУ продає долар за гривню. ані ОВДП, й тим паче депосертифікати гривню не зв'язують.
коли ваші
гроші лежать
на поточному рахунку, вони зв'язані чи ні?
ключове слово "лежать"
flyman
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:21
Курс готівкового долара через три місяці зрівняється з курсом на міжбанку.
Це моє імхо. І не дивіться на прогнозний курс у бюджеті на 2023 рік. У червні його перерахують у меншу сторну по курсу доляра: 36,6. А що ж ви хотіли при такій фантастичній фіндопомозі від Заходу? Іншого результату і не слід очікувати, якщо, звісно, девальвація гривні не була умовою надання фіндопомоги.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:35
Наступному поколінню подаруночок. До війни пам'ятаю були максимум до 2042 року.
BIGor
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